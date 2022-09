BBC One suspend TOUTE la programmation pour se concentrer sur la couverture de la santé de Queen

Bbc un a suspendu sa programmation régulière pour concentrer sa couverture sur la santé de la reine.

Sa Majesté, 96 ans, est actuellement sous surveillance médicale à Balmoral où sa famille s’est précipitée pour être à ses côtés.

On dit que la reine est à l’aise à Balmoral Crédit : AFP

BBC One a depuis suspendu ses programmes habituels pour diffuser une émission spéciale, bien que BBC News at Six soit toujours programmé pour son créneau habituel.

Les émissions qui devaient être diffusées sur BBC One auraient plutôt été transférées sur BBC Two, avec Doctors actuellement diffusé, suivi de Money For Nothing.

Une déclaration publiée par le palais aujourd’hui se lit comme suit: “Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés par la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu’elle reste sous surveillance médicale.

“La reine reste confortable et à Balmoral.”

Le prince William, Charles, Meghan Markle et Harry se sont tous précipités aux côtés de la reine après que le palais a révélé que les médecins étaient “préoccupés” par sa santé.

Sa Majesté serait « à l’aise » à Balmoral où elle est surveillée par des médecins.

Clarence House a confirmé que le prince Charles et Camilla avaient déjà voyagé pour être à ses côtés.

Le prince William est également en route vers le domaine écossais alors que les craintes pour la santé du monarque grandissent.

Le prince Harry et Meghan Markle, qui devaient effectuer un engagement à Londres ce soir, sont en route.

Ils seront rejoints aux côtés de la reine par la princesse Anne, qui était déjà en Écosse pour divers engagements, et le prince Andrew.

L’autre fils de la reine, le prince Edward, s’envole également pour Balmoral avec sa femme Sophie Wessex.

Cela survient deux jours seulement après que la reine a rayonné lors de sa rencontre avec la nouvelle première ministre Liz Truss à Balmoral.

Mme Truss a été parmi les premières à souhaiter bonne chance à Sa Majesté aujourd’hui après la nomination officielle de lundi.

Elle a déclaré: “Tout le pays sera profondément préoccupé par les nouvelles de Buckingham Palace ce midi.

“Mes pensées – et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni – vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment.”