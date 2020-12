Sophie Raworth a parlé des effets des rapports sur la pandémie de coronavirus et de la façon dont elle a estimé qu’il n’y avait pas d’échappatoire.

Le présentateur de la BBC a déclaré que les réalités de la maladie lui avaient fait se sentir « claustrophobe » alors que le monde « devenait plus petit ».

La lectrice de nouvelles de 52 ans a cependant trouvé le moyen idéal de vaincre ce sentiment, en prenant les routes et en adoptant la course à pied.

S’adressant à Runner’s World UK, Sophie a déclaré: «C’était la première histoire que j’ai jamais faite où ce n’était pas quelque chose dont vous pouviez échapper.

« Après tout, cela affecte votre vie autant que celle de tout le monde. »







(Image: Getty Images)



Elle a ajouté: « Cela n’a été comme aucune histoire que j’ai faite auparavant. Au travail, nous la vivons et la respirons, il n’y a aucune échappatoire.

« J’ai commencé à me sentir vraiment claustrophobe. Le monde de tout le monde est juste un peu plus petit. »

Pour Sophie, la course à pied est la seule chose qui m’offre un répit: «La course à pied – surtout quand je peux y aller le week-end et courir librement à la campagne – est devenue une véritable évasion. J’adore.

« Cela me rend vraiment heureux. Je peux juste courir, ne voir personne, avoir les poumons pleins d’air frais et ne pas penser à rien du tout. Cela fait taire votre cerveau. »







(Image: BBC / Jeff Overs)



Sophie s’est lancée dans des ultramarathons et elle a dit que cela l’avait aidée à prendre les choses comme elles venaient, en disant: « Ce que j’ai appris alors – et récemment, avec Covid, j’ai essayé de l’appliquer à la vie plus généralement – c’est que quand tout semble être terriblement accablant, il suffit de faire de petits pas.

«Certaines de ces dunes de sable, je levais les yeux et je pensais: » Il n’y a aucun moyen que je monte là-haut. «

« Mais alors je pensais: » Non, regarde en bas. Regarde tes pieds. Fais de petits pas. Concentrez-vous simplement sur eux et vous y arriverez éventuellement. «

Sophie a également parlé de s’évanouir lors de son premier marathon de Londres en 2011. Elle a déclaré: «J’étais absolument bien jusqu’à environ 17 miles.

«Mais je n’avais pas assez bu. Soudain, ma peau avait la chair de poule – ‘c’est bizarre’, j’ai pensé ‘j’ai vraiment chaud, mais j’ai froid.’

«Je suis passé par le passage souterrain jusqu’à The Embankment et je me suis enfoncé dans une barrière.







(Image: Tim P. Whitby / Getty Images)



Sophie a poursuivi: « Quelqu’un a dit: » Vas-y Raworth! Tu peux le faire! » alors j’ai rebondi sur le parcours. «

«Et la prochaine chose que je savais, je me suis réveillé sur une civière, entouré de gens, avec un masque à oxygène. Je ne savais pas ce qui se passait. Mon cerveau s’est complètement arrêté.

« C’était vraiment, vraiment effrayant. Je me souviens m’être allongé là, regardant le ciel et ces beaux nuages ​​vaporeux et pensant simplement: ‘Oh mon Dieu, je meurs. »‘

* L’interview complète est dans le numéro de janvier 2021 de Runner’s World UK est en vente à partir du 3 décembre et également disponible en édition numérique.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.