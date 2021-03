La BBC a confirmé son intention de transformer BBC Four en une chaîne «d’archives», puisqu’elle a annoncé une plus grande concentration sur les programmes «attrayants pour les jeunes».

BBC Four a l’audience la plus ancienne des chaînes de télévision du diffuseur et s’est bâti une réputation pour des documentaires de haute qualité réalisés avec de petits budgets.

Mais la société a demandé à l’Ofcom de modifier les conditions de la licence d’exploitation de BBC Four pour lui permettre de devenir une chaîne de répétition.

À l’heure actuelle, la chaîne est tenue de fournir 175 heures de nouvelles émissions artistiques et musicales par an et de fournir «une alternative intellectuellement et culturellement enrichissante à la programmation grand public sur d’autres chaînes de la BBC».

Lorsque le Telegraph a rapporté l’année dernière que BBC Four était menacé, ses présentateurs ont demandé à le sauver et la société a insisté sur le fait qu’elle continuerait à être une chaîne artistique remplie de commandes originales.

Mais dans son plan annuel, la société a déclaré que «les programmes à moindre coût sur BBC Four… sont moins efficaces pour atteindre les audiences sur la chaîne et sur iPlayer».

Il a confirmé que les arts et la musique seraient plutôt intégrés dans le programme BBC Two, où les sujets seraient concentrés dans des séries à «fort impact». Le radiodiffuseur a cité Civilisations, la mise à jour 2018 du monument de 1969 de Kenneth Clark, à titre d’exemple.

Les seules non-rediffusions sur la chaîne seront la couverture des concours Proms, BBC Young Dancer et BBC Young Musician, la diffusion de performances d’institutions telles que la Royal Shakespeare Company, et d’autres occasionnelles.

Décrivant ses priorités pour les 12 prochains mois, la BBC a déclaré: «Nous investirons dans des drames et comédies britanniques plus attrayants pour les jeunes, des divertissements et des événements qui rassemblent toute la nation, factuels percutants dans toute la gamme des canaux. »

Pourtant, dans le même plan, il y avait des preuves que la BBC doit se concentrer sur la fidélisation de son public plus âgé. Sa propre recherche a révélé que le recours aux services d’abonnement pendant la pandémie a été le plus rapide chez les personnes âgées de 55 ans et plus.

Le diffuseur «mettra à jour notre éventail de programmes télévisés pour attirer davantage ceux qui regardent actuellement le moins [sic] BBC TV, y compris C2DE [working class] et les publics du Nord. »

Les exemples incluent This Is My House, animée par Stacey Dooley, et I Can See Your Voice, un prochain «jeu de musique mystère» présenté par Paddy McGuinness et mettant en vedette Amanda Holden.