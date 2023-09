BBC et Channel 4 : des « questions plus larges » pour l’industrie de la télévision après les allégations de Brand, déclare le ministre conservateur

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le ministre James Cleverly a déclaré que l’industrie de la télévision devait répondre à des questions après que Russell Brand ait été confronté à des allégations de viol et d’agression sexuelle, ce que le comédien nie avec véhémence.

Quatre femmes ont allégué des agressions sexuelles entre 2006 et 2013, lorsque M. Brand travaillait pour la radio BBC et Channel 4.

La star a fermement nié ces allégations dans une vidéo, affirmant que toutes ses relations étaient « consensuelles » avant d’accuser les médias d’une « attaque coordonnée ».

M. Cleverly a déclaré à BBC One Dimanche avec Laura Kuenssberg qu’il pensait « malheureusement » que l’industrie du divertissement devait répondre à des questions plus vastes à la suite de ces allégations.

Et la députée conservatrice Caroline Dinenage – présidente de la commission de la culture, des médias et du sport – a déclaré que sa commission « examinera de près la réponse des médias, et en particulier de nos radiodiffuseurs de service public, à ces allégations ».

Mme Dinenage a déclaré que les allégations formulées dans le Horaires du dimanche, Les temps et Channel 4 DépêchesL’enquête était « très sérieuse et inquiétante ».

Le président de la commission a déclaré : « Dans une autre histoire d’exploitation présumée du pouvoir au sein de l’industrie de la télévision, son comportement a été qualifié de « secret de polichinelle » par ceux qui se trouvent dans son orbite.

Mme Dineage a également déclaré que le comité était également « désireux de comprendre la réponse de la police à l’ensemble des preuves recueillies ».

Elle a ajouté : « Nous surveillerons de près les réponses des médias, en particulier de nos radiodiffuseurs de service public, à ces allégations, et examinerons les questions que cela soulève une fois de plus sur la culture de l’industrie dans son ensemble. »

Russell Brand quitte le théâtre Troubabour Wembley Park samedi soir (Fil PA)

Interrogé sur les allégations de Brand et sur la question de savoir s’il y avait des leçons plus larges pour Westminster compte tenu des récents scandales d’inconduite sexuelle, M. Cleverly a déclaré que l’industrie de la télévision et la politique étaient affectées par des « différences de pouvoir ».

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré à l’animatrice Laura Kuenssberg qu’il y avait « de vrais défis là où il y a ces différences de pouvoir très, très aiguës, que ce soit dans l’industrie du divertissement, que ce soit en politique, et nous le voyons également dans le monde commercial ». .

M. Cleverly a déclaré : « Je pense que nous devons être particulièrement prudents lorsque nous écoutons les voix des gens qui sont relativement impuissants parce que nous, je pense, avons collectivement raté des occasions de faire ce qu’il fallait et d’intervenir beaucoup, beaucoup plus tôt, et nous Je dois être meilleur dans ce domaine.

L’animateur de la BBC a mentionné un tweet de 2014 de M. Cleverly, dans lequel il demandait : « Pourquoi la BBC accorde-t-elle autant de temps d’antenne aux bêtises creuses et narcissiques de Russell Brand ?

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly pose des questions auxquelles les dirigeants de la télévision doivent répondre (Fil PA)

Damian Collins, ancien ministre de la Culture et ancien comité de la culture, a déclaré que les allégations contre M. Brand concernant son passage dans l’industrie de la télévision devraient faire l’objet d’une « enquête approfondie ».

« Les radiodiffuseurs britanniques qui ont déjà travaillé avec Russell Brand doivent également indiquer clairement s’ils ont déjà reçu des allégations similaires de faute personnelle qui ont été formulées à son encontre et, si oui, comment elles ont fait l’objet d’une enquête et des mesures prises », a-t-il déclaré.

Parallèlement aux allégations d’agression sexuelle, le comédien et acteur fait face à des allégations de comportement contrôlant, abusif et prédateur. Canal 4 Dépêches a diffusé un film de 90 minutes dans lequel d’autres femmes parlent de leurs expériences de travail avec Brand sur les plateaux de télévision.

Au cours de sa carrière, Brand s’est fait connaître en tant qu’animateur de Channel 4. Grand frèrel’émission dérivée de Grande bouche pendant trois ans jusqu’en 2007.

Dans un communiqué, Channel 4 a déclaré : « Channel 4 est consternée d’apprendre ces allégations profondément troublantes, y compris les comportements qui auraient eu lieu dans les programmes réalisés pour Channel 4 entre 2004 et 2007.

« Nous sommes déterminés à comprendre toute la nature de ce qui s’est passé. Nous avons effectué des recherches documentaires approfondies et n’avons trouvé aucune preuve suggérant que les incidents présumés ont été portés à l’attention de Channel 4.

« Nous continuerons d’examiner cette situation à la lumière de toute information complémentaire que nous recevrons, y compris les récits des personnes concernées. Nous demanderons à la société de production qui a produit les programmes pour Channel 4 d’enquêter sur ces allégations et de nous faire part de ses conclusions de manière appropriée et satisfaisante.

Russell Brand a nié les allégations dans une vidéo ( (Marque Russell/PA))

En 2008, Brand a fait la une des journaux pour sa farce sur BBC Radio 2, maintenant connue sous le nom de Sachsgate, lorsque lui et son invité Jonathan Ross ont laissé un message vocal « obscène » pour Tours fawlty l’acteur Andrew Sachs – décédé en 2016 – à propos de sa petite-fille.

Un porte-parole de la BBC a déclaré : « Comme chacun le sait, Russell Brand a quitté la BBC après une grave violation éditoriale en 2008 – tout comme le contrôleur de Radio 2 de l’époque. Les circonstances de la violation ont été examinées en détail à l’époque. »

Ils ont ajouté : « Nous espérons que cela démontre que la BBC prend les problèmes au sérieux et est prête à agir. Nous écouterons toujours les gens s’ils font part de leurs préoccupations, sur toute question liée à toute personne travaillant à la BBC, passée ou présente.

Dans sa déclaration vidéo, mise en ligne avant la publication des allégations, M. Brand a déclaré qu’il était confronté à une « litanie d’attaques extrêmement flagrantes et agressives ».

L’homme de 48 ans a poursuivi : « Ces allégations concernent l’époque où je travaillais dans le grand public, où j’étais tout le temps dans les journaux, quand j’étais au cinéma et comme je l’ai abondamment écrit dans mes livres, J’étais très, très promiscuité.

Il a poursuivi : « Maintenant, pendant cette période de promiscuité, les relations que j’avais étaient absolument, toujours consensuelles… Voir cette transparence métastasée en quelque chose de criminel, que je nie absolument, me fait me demander s’il y a un autre agenda en jeu. »