BBC Breakfast riposte aux téléspectateurs après une série de plaintes concernant un nouvel ensemble

BBC Breakfast a riposté aux fans après qu’ils aient été ébranlés par le tout nouveau studio de l’émission du matin.

Le programme populaire de la BBC a dévoilé son tout nouvel ensemble spécialement conçu la semaine dernière, mais il a provoqué une réaction inattendue de la part des téléspectateurs.

Les fans ont été mécontents du studio, situé à Salford, et n’ont pas tardé à diffuser leurs plaintes en ligne.

Ne se couchant pas, la BBC a abordé la fureur en direct alors qu’elle défendait le tout nouvel ensemble.

La présentatrice Samira Ahmed a abordé le contrecoup lors de l’édition de samedi de Nouvelles Montre.

Samira a déclaré: «Il a déménagé dans un nouveau studio ultramoderne, beaucoup plus grand, qu’il partagera avec BBC Sport dans leur base commune à Salford.

« Il y a sept caméras, trois de plus que dans l’ancien studio et la nouvelle image de marque. Le fameux canapé rouge demeure mais les principaux présentateurs ne passent plus tout leur temps assis dessus.

Elle ne s’est pas arrêtée là en lisant une série de commentaires de fans qui avaient mis en évidence leurs problèmes avec l’ensemble alors qu’elle essayait de donner une perspective sur l’origine de la BBC.

Samira a ajouté: « Lorraine Alison s’est interrogée sur la pensée derrière ce dernier mouvement, demandant: » Pourquoi les présentateurs se sont-ils mis debout alors qu’ils présentaient le nouvelles?

« Cela ne me dérange pas, mais quand ils se tiennent la main dans la poche, cela a l’air très peu professionnel, s’il vous plaît, ne laissez pas tomber vos normes. »

Elle a poursuivi: «Les angles et la perspective sont tous faux. Les couleurs sont beaucoup trop dominantes. L’ensemble est une distraction pour tout ce qui est discuté. Pourquoi est-il préférable d’avoir un présentateur debout plutôt qu’assis ? »

Le bouleversement a forcé la BBC à publier une déclaration directe qu’elle a remise à Samira pour qu’elle la lise à haute voix dans son programme.

Le directeur du design, Peter Day, a parlé au nom de la société dans sa déclaration : « Il y a beaucoup plus d’espace maintenant.

« C’est léger et aéré, et il y a du design caractéristiques qui sembleront familiers au public de notre Studio B rénové à Londres, qui abrite nos principaux bulletins d’information One Six et Ten, comme le grand écran de la passerelle et les tours.

« Ils nous aident à raconter les histoires de manières différentes et plus percutantes – nous essayons de nous éloigner des présentateurs statiques assis derrière des bureaux. »

BBC Breakfast est régulièrement présenté par Sally Nugent et Jon Kay du lundi au mercredi, qui ont fait leurs débuts dans leur nouvelle « maison » aux fans la semaine dernière.

Naga Munchetty et Charlie Stayt tiennent le fort entre les jeudis et les samedis avec un assaut d’hôtes invités couvrant le dimanche, y compris le visage régulier Nina Warhurst ainsi que Roger Johnson.

