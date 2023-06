BBC Breakfast présente un nouveau studio épique sur les écrans la semaine prochaine alors que les patrons annoncent une série de changements à montrer

BBC Breakfast a officiellement dévoilé son nouveau studio de haute technologie qui sortira sur les écrans la semaine prochaine.

Les patrons de la société ont annoncé une série de changements à la série, notamment un tout nouveau look.

Photos de la BBC

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, BBC Breakfast a fait peau neuve[/caption] Photos de la BBC

Sally Nugent et Jon Kay seront les premiers présentateurs à utiliser l’ensemble[/caption]

BBC Breakfast est l’émission d’information matinale la plus regardée au Royaume-Uni, mais pour la première fois depuis plus d’une décennie, elle fait peau neuve.

L’émission a lancé un tout nouveau studio « polyvalent » qui sera également partagé avec BBC Sport.

Il est situé au cœur de Media City à Salford et fera ses débuts lorsque Sally Nugent et Jon Kay prendront les ondes lundi 26 juin.

La BBC affirme que le studio dispose des dernières technologies de diffusion, notamment de nouveaux graphismes de haute technologie.

Bien qu’il comporte toujours le canapé rouge emblématique, il est plus grand que l’espace précédent et trois autres caméras sont à portée de main pour capturer les meilleurs angles.

Il existe également une nouvelle technologie d’écran qui promettait de raconter des histoires de «manière créative, audacieuse et imaginative», ce qui, selon la BBC, permettra «la collaboration et le partage entre les sites».

La société affirme que le nouveau look fait partie de sa stratégie visant à introduire de nouveaux studios à utiliser par plusieurs départements.

Il révèle également que l’espace sera utilisé plus de 20 heures par jour et pour tous les jours de l’année.

Les deux principaux présentateurs se sont exprimés avec enthousiasme alors qu’ils se préparent à dévoiler leur nouvelle maison, mais ils insistent sur le fait que le spectacle se poursuivra comme d’habitude.

Sally, 51 ans, a expliqué: «Le nouveau studio est un merveilleux ajout à BBC Breakfast, et j’ai hâte d’animer la première émission matinale en direct le 26e Juin.

« Nous avons récemment célébré notre 40e anniversaire et c’est un excellent cadeau pour marquer l’occasion. »

Pendant ce temps, Jon, 53 ans, a déclaré: «Notre nouveau studio est à la pointe de la technologie et nous ne pourrions en être plus satisfaits.

« Nous sommes impatients d’offrir au public le même petit-déjeuner de la BBC qu’il connaît et aime dans un nouveau cadre. »

BBC Breakfast se déroule du lundi au dimanche à partir de 6h00 sur BBC One, BBC News et iPlayer, présenté par Sally Nugent, Jon Kay, Naga Munchetty et Charlie Stayt.

Photos de la BBC

Le studio dispose de toutes les nouvelles technologies d’écran pour raconter des histoires d’une manière « audacieuse et imaginative »[/caption] Photos de la BBC

L’espace sera partagé avec BBC Sport et sera utilisé 20 heures par jour tous les jours de l’année[/caption]