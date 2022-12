BBC Breakfast Naga Munchetty frappe Carol Kirkwood “vraiment sévère” lors d’un affrontement sur la météo

Naga Munchetty de BBC Breakfast n’a pas pu résister à un coup sur sa co-star Carol Kirkwood d’affilée sur la météo pendant l’émission.

Naga Munchetty, 47 ans, et Charlie Stayt, 60 ans, ont présenté jeudi BBC Breakfast tandis que Carol Kirkwood, 60 ans, a livré les derniers bulletins météorologiques.

BBC Breakfast est devenu tendu alors que Naga posait une question redoutée sur la météo

Naga a crié à Carol et l'a qualifiée de "sévère" au sujet de la neige le jour de Noël

Mais les choses ont rapidement pris une tournure délicate lorsque le présentateur a ouvert le segment météo avec une question redoutée sur la neige le jour de Noël.

Alors que Naga soulevait la question de savoir si nous verrions de la neige le jour de Noël, Carol a dit ce qu’elle pensait, ce qui a conduit Naga à qualifier le présentateur météo de “sterne”.

La star de la BBC a commencé par dire: “Carol jette un œil à la météo, bien sûr, pour nous ce matin.

« Carol… Je pense que nous ne sommes jamais autorisés à te poser des questions sur la neige le jour de Noël. Tu as toujours ce regard vraiment sévère chaque fois que je te le demande.

Elle s’est ensuite tournée vers Charlie et a demandé: “N’est-ce pas?”

Mais l’animatrice météo n’a pas eu peur de riposter à son collègue à l’antenne.

Carol a réagi avec un sourire subtil en répondant : “Naga, je préfère quand tu me poses des questions sur la neige le jour de Noël le lendemain de Noël, pour être honnête, mais bon ho !”

Naga parut légèrement déconcertée, mais rit nerveusement à la réponse de Carol.

Carol a poursuivi: “Je vais commencer par cela, car bien sûr, ce qui constitue un Noël blanc, c’est la neige qui tombe quelque part dans les 24 heures du jour de Noël.”

“Pour le moment, la plus grande chance de voir de la neige, si vous le souhaitez, se trouve dans le nord et le nord-ouest de l’Écosse, mais cela pourrait bien être plus tard dans la soirée ou peut-être pendant la nuit.”

Ce n’est pas la première fois que Naga frappe Carol sur BBC Breakfast.

Récemment, la présentatrice météo a eu le visage rouge car sa co-vedette Naga n’a pas pu s’empêcher de se moquer à son âge.

BBC Breakfast est diffusé tous les jours à partir de 6h du matin sur BBC One et iPlayer.

Carol avait quelques choses à dire à son collègue