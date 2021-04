BBC BREAKFAST a été plongé dans le chaos alors qu’un chien effronté a pris une fuite de la présentatrice Jayne McCubbin et de l’équipement de l’équipage.

Un mignon Shih Tzu nommé Buster est devenu le centre d’attention alors que lui et d’autres chiens perturbaient un rapport en direct sur le retour des propriétaires de chiens au travail alors que les restrictions de verrouillage commençaient à se lever.

4 Buster a été la cause du chaos lors d’un segment de petit-déjeuner de la BBC Crédit: @ JayneMcCubbinTV / twitter

Les hôtes Louise Minchin et Dan Walker présentaient depuis le studio, mais alors qu’ils essayaient de présenter le segment, ils pouvaient entendre les ravages causés en arrière-plan.

Louise a déclaré aux téléspectateurs, alors qu’ils parlaient des problèmes rencontrés par les propriétaires de chiens alors que certains laissaient leurs animaux seuls pour la première fois: « Cela cause une certaine inquiétude, en particulier pour savoir qui s’occupera d’eux lorsqu’ils retourneront au travail après des mois à la maison.

Avec un regard surpris sur son visage, elle a poursuivi: «J’entends beaucoup de rire de Jayne McCubbin qui est sur une plage du Wirral!

« Que se passe-t-il? »

4 La présentatrice Jayne McCubbin était entourée de chiens Crédit: BBC

4 Les hôtes Louise Minchin et Dan Walker ont trouvé tout cela hilarant Crédit: BBC

Entourée d’une multitude de races de chiens différentes, Jayne avait du mal à garder le contrôle pendant qu’elle parlait.

Alors qu’un gros chien menaçait de la renverser pour récupérer sa balle, elle rit: «Fred, c’est un très bon garçon, mais il veut récupérer sa balle.

« Bonjour à nous tous de West Kirby! »

Jayne a ensuite fait signe aux caméras vers Buster et a expliqué: « Jetez un œil à Buster – Buster a été un garçon très méchant ce matin parce qu’il vient de faire pipi partout dans l’équipement photo de Mandy et juste avant que les gros titres ne pissent sur le dos de mon manteau! »

4 Buster a pris une fuite au dos du manteau de Jayne et du kit de l’équipage Crédit: BBC

La rapportée s’est ensuite rendue sur son compte Twitter pour publier une photo trompeusement mignonne du chiot.

Elle l’a légendé: « Newsflash! BUSTER JUST PEED ON ME PENDANT

@BBCBreakfast HEADLINES (Rouler sur le sol en riant emoji). «

Sur une courte vidéo du délinquant et de ses autres compagnons canins, Jayne a ajouté: « Buster * soupir * producteur @joshparry chien qui est arrivé @BBCBreakfast et a rapidement fait pipi partout dans notre kit! »

Le journaliste a également dû faire face à un autre chien causant des ravages avec ses anctiques trop amoureux.

Elle a déclaré aux téléspectateurs: « C’est le chaos ici, le chaos absolu.

« Monty a été très fringant ce matin, il est devenu amoureux avec tous les autres chiens – alors ne le faites pas en direct à la télévision Monty, OK? »