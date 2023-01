BBC Breakfast dans un énorme spectacle secoue pour le 40e anniversaire

BBC Breakfast fêtera son 40e anniversaire avec une émission très spéciale plus tard ce mois-ci.

Les téléspectateurs seront emmenés dans un voyage vers la toute première émission avec des images d’archives, les favoris des téléspectateurs et quelques invités spéciaux supplémentaires.

Bbc

BBC Breakfast fêtera ses 40 ans ce mois-ci[/caption]

Le 17 janvier, les animateurs Jon Kay et Sally Nugent seront sur le canapé pour présenter BBC Breakfast, y compris une demi-heure spéciale lorsqu’il sera rebaptisé au programme original, Breakfast Time.

L’équipe ramènera également l’horloge vintage originale et nostalgique.

À 6 h 30 – heure du lancement du premier spectacle –, un film sur mesure présenté par Jon, où il reviendra sur la façon dont le premier programme s’est concrétisé.

Il y aura également des histoires et des souvenirs spéciaux partagés par Carol Kirkwood, qui est le membre le plus ancien de l’équipe, commençant comme secrétaire de production lorsque Frank Bough et Selina Scott ont présenté.

Il y aura une demi-heure spéciale “Breakfast Time” dédiée à l’anniversaire avec des invités spéciaux, dont Russel Grant et Debbie Rix, avec une apparition de Leo Sayer qui était l’invité du tout premier programme.

Il y aura également un bulletin météo unique avec l’invité spécial supplémentaire Francis Wilson – le premier présentateur météo de Breakfast Time – qui se joindra à Carol Kirkwood.

Également au programme, Jayne McCubbin et Diana Moran alias The Green Goddess recréeront sa célèbre routine matinale de maintien en forme sur le site de sa toute première – la gare de Waterloo à Londres, où elle divertira à nouveau les navetteurs du matin dans le plus pur style des années 80.

Les téléspectateurs auront également droit à un retour sur sa toute première émission.

David Sillito présentera une émission spéciale sur la bataille avec ITV pour être la première émission de petit-déjeuner du pays, comment Breakfast a changé le paysage matinal de la télévision des années 80 et comment il a évolué pour devenir le programme qu’il est aujourd’hui, attirant une audience moyenne de 1,3 million de téléspectateurs.

La star de BBC Breakfast a partagé ses moments spéciaux du programme avant et pendant son passage dans l’émission.

Le présentateur Naga Munchetty a déclaré: «BBC Breakfast est le cœur battant de la BBC. Nous éduquons, informons et divertissons sept jours sur sept, et c’est un réel plaisir de travailler avec toute l’équipe.

Son collègue co-star Jon a commenté: « S’asseoir sur le grand canapé rouge est un rêve devenu réalité pour moi, vous pourrez voir un extrait de mon enfance dans le spécial anniversaire. C’est une période tellement fascinante et incroyablement occupée pour être dans l’actualité.

Alors que Sally a rappelé: “Ce fut une expérience merveilleuse de faire partie de l’équipe de BBC Breakfast, et je suis si fière de certaines des campagnes auxquelles j’ai participé récemment, par exemple en couvrant le parcours de collecte de fonds de Rob Burrow et Kevin Sinfield pour MND. , c’est ce que nous faisons de mieux ici à Breakfast, et dans ses 40e année, nous aurons tellement plus à venir.

Alors que la co-vedette Charlie Stayt a partagé son expérience, en disant: “Le petit-déjeuner de la BBC a toujours eu une relation spéciale avec le public, et pendant 17 ans, j’ai eu la chance de faire partie de cette histoire.

“Chaque jour, plus de trois heures de nouvelles télévisées en direct, jamais ennuyeuses, créées par une équipe brillante.”

La journaliste météo Carol a ajouté: «Je suis à BBC Breakfast depuis les premiers jours, en commençant comme secrétaire de production et en présentant maintenant la météo. J’ai créé de brillants souvenirs dans la série et j’ai hâte de continuer à le faire.

Alors que Richard Frediani, rédacteur en chef de BBC Breakfast, a déclaré: «La vie commence à 40 ans… et quelles années 40 cela a été.

“BBC Breakfast est le choix numéro un du Royaume-Uni tous les matins, nous voulons donc célébrer cette occasion de la meilleure façon possible, en ramenant des présentateurs, en jetant un coup d’œil aux archives et en marquant l’histoire, en montrant certains de nos moments télévisés préférés du très Premier spectacle.

« Nous avons une équipe formidable, devant et devant la caméra, et je suis ravi d’être aux manettes pour cet anniversaire spécial. J’espère que les téléspectateurs apprécieront le voyage dans le passé autant que nous avons aimé le faire pendant que nous nous préparons pour une année 2023 passionnante avec de grands projets pour l’année à venir.