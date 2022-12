BBC Breakfast dans un autre présentateur secoue le retour de Jon Kay – mais sans Sally Nugent

NINA Warhurst a de nouveau remplacé Sally Nugent et a rejoint Jon Kay au petit-déjeuner de la BBC après avoir souffert d’une maladie virale à Noël.

Le présentateur de télévision s’est assis sur le canapé principal en remplacement de l’animatrice régulière Sally Nugent qui était repartie.

Bbc

Nina remplace à nouveau Sally[/caption] Bbc

Sally est toujours absente du programme phare[/caption]

Les téléspectateurs n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que Sally était toujours absente, ce qui signifie que Nina a dû intervenir à nouveau.

Elle s’est assise aux côtés de Jon Kay alors qu’ils discutaient des gros titres d’aujourd’hui.

Jon est revenu aujourd’hui après avoir pris congé pour Noël.

Cela vient après la révélation de Nina hier lorsqu’elle a expliqué à ses abonnés pourquoi elle n’avait pas passé le meilleur Noël cette année.

Alors que tout le monde profitait de ses dîners de Noël, ce n’était pas le cas de Nina.

S’adressant à Twitter, la femme de 42 ans a partagé avec ses abonnés qu’elle souffrait d’une maladie.

Cela a conduit à beaucoup de vomissements lors de leurs célébrations de Noël.

Elle a écrit: “Bonjour de ma cuisine où je me remets d’une maladie de vomissements à Noël et je sens que je me dois d’avoir ça pour le petit déjeuner.”

Nina a ensuite posté une photo d’un Tobleronebar non emballé.

Les fans se sont précipités pour commenter et souhaiter à Nina un prompt rétablissement.

L’un d’eux a dit : « Bonjour Nina, je suis content que tu te remettes maintenant de ta maladie. Rien de mal avec une belle orange pour vous aider à récupérer, même si c’est de la variété chocolat.

Un autre a tweeté : « Un peu de vitamine C au chocolat ne peut être qu’une bonne chose Nina. Vas-y, ma fille.

Un troisième écrit : « Oh ! Désolé d’apprendre que vous n’étiez pas très bien à Noël, j’espère que vous vous sentez mieux maintenant.

Nina a remercié ses abonnés pour leur soutien après avoir partagé sa maladie en ligne.

Elle a écrit: «Merci pour vos vœux très aimables. Récupération complète terminée et prête pour BBC Breakfast demain pour partager mon guide complet de nutrition de Noël avec Jon Kay.

Nina est heureusement mariée à son mari Ted, qui serait traiteur.

Le couple s’est rencontré pour la première fois en Croatie en 2013 et s’est marié l’année suivante le 21 mars 2014.

L’heureux couple a deux enfants ensemble, Digby et Michael.

BBC Breakfast est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur BBC One.