BBB met en garde contre les escroqueries aux achats en ligne cette saison des fêtes

Alors que la saison chargée des achats des Fêtes passe à la vitesse supérieure, le Better Business Bureau avertit les acheteurs d’être vigilants face aux escroqueries et aux fraudes, en particulier lors de leurs achats en ligne.

Les escroqueries aux achats en ligne restent l’une des escroqueries les plus signalées par les acheteurs canadiens, et les pertes signalées jusqu’à présent en 2022 restent juste en deçà des sommets historiques atteints en 2021.

Selon le BBB, entre janvier et septembre de cette année, près de 4 millions de dollars de pertes dues à des escroqueries en ligne ont été signalés à l’organisation, contre près de 8 millions de dollars signalés de janvier à décembre 2021. L’organisation a déclaré que le nombre d’escroqueries signalées cette année semble à être en mesure d’atteindre ou de dépasser le nombre de plaintes déposées l’an dernier.

Depuis le lancement du BBB Scam Tracker en 2015, le nombre d’escroqueries en ligne signalées a augmenté de 87 %, selon un communiqué de presse. Près de 36 % des escroqueries signalées provenaient d’un faux site Web, tandis que 40 % d’entre elles provenaient des médias sociaux ou du courrier électronique.

« Si votre instinct vous dit qu’un accord est trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas », a déclaré Rosalind Scott, présidente et chef de la direction de BBB desservant l’île de Vancouver. “Dans de nombreux cas signalés au Scam Tracker de BBB, les escrocs tentent les acheteurs avec des articles difficiles à trouver, des prix bas et une livraison rapide ou gratuite. Nous encourageons les consommateurs à se renseigner et à surveiller les signaux d’alarme. »

Les signes avant-coureurs courants d’une escroquerie en ligne que les acheteurs devraient surveiller incluent des prix qui semblent trop beaux pour être vrais, des sites Web qui semblent légitimes, mais qui commencent à paraître suspects à y regarder de plus près, et des échecs de paiement par carte de crédit, qui sont suivis par le vendeur demandant un paiement via une application de paiement peer-to-peer ou par carte-cadeau.

Les escrocs sont connus pour cibler les acheteurs avant qu’un achat ne soit effectué via des publicités sur les réseaux sociaux, lors de l’achat avec des prix irréalistes et de faux sites Web, et après l’achat avec de fausses informations de suivi ou des demandes d’argent supplémentaire pour assurer une “livraison en toute sécurité”.

Avant d’effectuer un achat en ligne, le BBB recommande aux acheteurs de vérifier l’entreprise et le site Web sur BBB.org ou d’autres sources d’avis pour les avis des clients, de vérifier l’URL du site Web et les informations pour les fautes d’orthographe, d’utiliser un service de carte pour vérifier que l’adresse de l’entreprise est exacte, de payer par carte de crédit car elle offre le plus de protection, et de traiter toute publicité, en particulier sur les réseaux sociaux, avec suspicion jusqu’à ce que vous ayez pu enquêter sur l’entreprise à l’origine de la publicité.

Quiconque croit avoir été victime d’une escroquerie doit le signaler au BBB Scam Tracker, au Centre antifraude du Canada et à l’émetteur de sa carte de crédit.

