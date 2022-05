Baz Luhrmann parle d’Elvis avec Maureen Dowd

Il y a des moments stressants, comme avec “Moulin Rouge!”, lorsque M. Luhrmann et Mme Martin ont trouvé un fax que quelqu’un a accidentellement laissé dans la machine avec un appel urgent au studio pour qu’il vienne prendre le relais car “Baz est hors de contrôle. ” Mais si ce n’est pas incroyablement difficile à naître, ce n’est pas Baz-y.

CM, comme on appelle Mme Martin, donne vie aux mondes enchantés de son mari avec des décors et des costumes opulents. Elle a admis que l’ampleur des rêves de M. Luhrmann, voulant trouver “le meilleur des meilleurs des meilleurs”, peut lui donner l’impression d’être Harrison Ford courant pour échapper au rocher dans “Les aventuriers de l’arche perdue”.

Au cours de la première semaine de mai, M. Luhrmann était en course pour terminer le mixage et le montage sur “Elvis” pour sa première à Cannes ce week-end, un mois avant sa sortie à grande échelle le 24 juin. Il volait d’Australie, où le film a été tourné. , de New York à Los Angeles et retour à New York avant d’aller en France. Et il aidait également à diriger le Met Gala et à marcher sur le tapis rouge vêtu d’une tenue Prada “Elvis decorative esthétique”, comme il l’a dit, accompagné de Priscilla Presley, étrangement au bras d’Elvis du film, le trentenaire de 30 ans. Austin Butler.

M. Luhrmann, qui se qualifie lui-même de “fou de la recherche”, a écrit le scénario avec trois autres scénaristes. Il entre en immersion totale sur ses films, s’entourant de fouilles du monde qu’il crée, des tentures à la garde-robe en passant par les photos.

Pendant “Gatsby”, a-t-il dit en riant, “je pense que nous sommes allés un peu loin avec la partie speakeasy.” Lui et Mme Martin se sont également envolés pour l’Angleterre afin de pouvoir se rendre à New York sur un paquebot, comme Scott et Zelda Fitzgerald.

“Il rend le café nerveux”

L’après-midi de notre entretien, M. Luhrmann, mince comme un fouet à 59 ans, portait un jean Celine noir évasé et des bottes Acne Western, un pull Prada dans un bleu qu’Elvis préférait, une bague à double diamant, une copie du “EP” d’Elvis. bague, un collier de perles et un collier en or “TCB” avec un éclair en diamant, un riff sur les bijoux portés par Elvis et la mafia de Memphis qui signifiaient “prendre soin des affaires” rapidement. Et il a montré une réplique de la ceinture ornée de bijoux avec des chaînes en or qu’Elvis portait sur scène dans les années 70.