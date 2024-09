Baz Luhrmann fait un film sur Jeanne d’Arc

Quelqu’un doit y aller Chappell Roan au téléphone dès que possible. Que savait-elle et quand l’a-t-elle su ? Il y a six jours à peine, la star montante s’est précipitée sur la scène des VMA dans son costume de Jeanne d’Arc pour une interprétation enflammée de « Good Luck, Babe ! » avec des flèches enflammées et des danseurs en armure. Maintenant, Date limite a confirmé que Baz Luhrmann travaille sur un film sur la sainte patronne adolescente, qui croyait que Dieu l’avait envoyée pour défendre la France de la domination anglaise pendant la guerre de Cent Ans.

Le casting va être une guerre à part entière. Selon le secteur, un avis a été publié aujourd’hui pour rechercher une jeune actrice pour jouer dans « l’histoire ultime du passage à l’âge adulte d’une adolescente, se déroulant pendant la guerre de Cent Ans ». Luhrmann est clairement déterminé à suivre ce slogan, car il a taquiné la même citation dans un Vidéo Instagram il y a quelques semaines. Si le réalisateur essaie vraiment de présenter l’histoire d’une jeune femme injustement brûlée sur le bûcher pour blasphème en se travesti en un roman d’apprentissage excentrique, ce serait… un choix. Pourtant, nous ne savons pas grand-chose à l’heure où j’écris ces lignes, à part le fait que Warner Bros. est sur le point de produire le film et que Luhrmann l’appelle actuellement soit Jehanne ou Jehanne d’Arc.

Si Luhrmann continue son motifs et, hypothétiquement, fait Jehanne dans une comédie musicale, Roan pourrait en fait être le choix parfait pour incarner la jeune héroïne ; elle a certainement le talent. Elle devra cependant se battre contre Jenna Ortega pour cela. Beetlejuice Beetlejuice L’acteur a récemment déclaré Boîte aux lettres que Joan serait un « personnage de rêve » pour elle, s’extasiant sur la performance « absolument folle » de Renée Falconetti dans le film de Carl Theodor Dreyer de 1928 La Passion de Jeanne d’Arcqu’elle cite comme l’un de ses quatre films préférés. Même si aucun des deux n’obtient le rôle principal, il y a quelque chose de prophétique dans cette soudaine confluence de références. Rien ne pourrait mieux convenir à Joan.