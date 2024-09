Baz Luhrmann choisit « Jehanne d’Arc » comme prochain film de Warner Bros.

Baz Luhrmann fête aujourd’hui son anniversaire et son prochain film. Warner Bros a confirmé à Deadline que le prochain long métrage de Luhrmann au studio sera celui qu’il appelle Jehanne ou Jehanne d’Arc. C’est l’histoire épique de Jeanne d’Arc, une jeune paysanne française qui croyait que Dieu l’avait envoyée pour diriger une armée. Elle croyait qu’elle sauverait son pays pendant la guerre de Cent Ans.

Le casting est publié aujourd’hui, à la recherche d’une jeune femme pour « L’histoire ultime du passage à l’âge adulte d’une adolescente, se déroulant pendant la guerre de Cent Ans ».

Luhrmann, dont le film Warner Bros de 2022 Elvis Il a été nominé pour huit Oscars et a généré 288 millions de dollars de recettes mondiales. Il est actuellement en plein milieu de son processus créatif et n’a pas souhaité faire de commentaires, mais le processus de casting a commencé et il y aura bientôt plus à dire.

