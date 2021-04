Pamela Anderson, 53 ans

12 Pamela Anderson porte toujours la barnet blonde

La bombe blonde emblématique a joué CJ Parker dans la série entre 1992 et 1997 et a séduit le public du monde entier avec ses compétences d’acteur stimulantes qui impliquaient de courir au ralenti tout en abritant un énorme coffre gonflable.

Pammy, la préférée de Playboy, a continué à apparaître dans un certain nombre de films flop, dont Barb Wire en 1996 et Scary Movie 3 en 2003 et son deuxième plus grand rôle d’acteur à ce jour – une sex tape de lune de miel avec son mari d’alors Tommy Lee.

L’ardente militante des droits des animaux, qui s’est séparée de Jon Peters après 12 jours de mariage, n’a pas mangé de viande depuis des années – sauf dans sa vidéo personnelle.

David Hasselhoff, 68 ans

12 Le Hoff a réussi à s’accrocher à ses cheveux

Hasselhoff ne pouvait clairement pas supporter de se séparer de ses baigneurs rouges alors qu’il jouait le personnage principal Mitch Buchannon à chaque saison de Baywatch, les trois films en direct et la série spin-off Baywatch: Hawaii de 1989 à 2003.

À la fin de la première saison de Baywatch: Hawaï, on pensait qu’il avait été tué dans une explosion de bateau mais ensuite il se ressuscite pour le film.

L’ancien Knight Rider a été traité pour alcoolisme, était juge sur BGT en 2011 et avait sa propre émission Hoff The Record.

Pour le moment, il est H-off de la télé.

Carmen Electra, 49 ans

12 Carmen Electra porte toujours du rouge

La mannequin glamour Tara Leigh Patrick, autrement renommée Carmen Electra, a joué Lani McKenzie de 1997 à 1998.

Elle a troqué la plage au ralenti pour des comédies d’horreur, notamment Scary Movie et Date Movie.

Elle a été mariée à l’ancienne star du basket Dennis Rodman pendant cinq mois et au guitariste Dave Navarro de 2003 à 2007.

Puis le mannequin a continué avec un travail encore plus effrayant en sortant avec Simon Cowell de décembre 2012 à février 2013.

David Charvet, 48 ans

12 David Charvet est toujours comme Char-ming

Hunky David s’est évanoui le long de la plage en jouant à Matt Brody de 1992 à 1995.

Plus tard, il s’est évanoui à Melrose Place, puis la bombasse d’origine française s’est évanouie pour obtenir un contrat de cinq albums dans les années 1990 et a enregistré des duos avec Bryan Adams et Seal.

En 2019, il s’est séparé de sa femme Dancing With The Stars, Brooke Burke, mais vit toujours à Malibu où il est en train de s’évanouir.

Yasmine Bleeth, 52 ans

12 La beauté Yasmine Bleeth était la sœur de Stéphanie, Caroline

La beauté brune Bleeth a joué Caroline Holden, la sœur cadette de Stéphanie de 1993 à 1997.

Elle est sortie avec Matthew Perry et Don Johnson et a joué dans l’émission américaine peu connue One Life To Live.

Elle a épousé un propriétaire de club de strip-tease qu’elle a rencontré en cure de désintoxication en 2000 pour abus de cocaïne après son infâme cliché.

Elle n’a ensuite tourné qu’une seule autre performance, le Baywatch 2003: Hawaiian Wedding (quoi d’autre?) Et vit maintenant la vie tranquille en Arizona.

Jeremy Jackson, 40 ans

12 Jeremy Jackson est apparu sur Celeb Big Brother

JJ a joué le fils de Mitch, Hobie Buchannon de 1991 à 1999, alors qu’il n’avait que dix ans et est parti des années plus tard après avoir lutté contre la toxicomanie.

Jackson a révélé plus tard qu’il avait battu Leonardo DiCaprio au rôle de Hobie dans la série, ce qui doit encore être difficile à accepter pour Leo.

L’ancienne enfant star a été expulsée de Celebrity Big Brother en 2015 pour avoir ouvert la robe de chambre de la mannequin glamour Chloe Goodman.

Alexandra Paul, 57 ans

12 Alexandra Paul a joué Stephanie

Stephanie Holden était le crumpet de « l’homme pensant » avec ses cheveux bruns courts et sa poitrine sans silicone, mais la pauvre Steph a disparu dans la saison 7 lorsqu’elle est morte d’un coup de foudre alors qu’elle était en mer.

Heureusement, la foudre frappe deux fois et elle est mystérieusement revenue comme une hallucination dans le spin-off.

Elle est apparue dans des émissions dont Mad Men et est une défenseure des droits des homosexuels, des droits des animaux et de la paix environnementale.

Gena Lee Nolin, 49 ans

12 Gina Lee Nolin est toujours rouge

GLN a joué Neely Capshaw pendant trois ans de 1995 à 1998.

Comme ses co-stars, elle a posé nue pour Playboy en 2001 et est apparue dans Baywatch: Hawaiian Wedding en 2003, ce qui était clairement la chose à faire à l’époque.

Les crédits les plus récents de Nolin incluent Sharknado: The 4th Awakens et la comédie d’action de 2017 Killing Hasselhoff.

Nicole Eggert, 49 ans

12 Nicole Eggert peut encore faire tourner les têtes en maillot de bain

Nicole a joué le rôle de l’étonnante blonde Summer Quinn de 1992 à 1994.

Elle n’a pas réussi à frapper le grand moment après Baywatch et a fini par jouer dans nul autre que Baywatch: Hawaiian Wedding en 2003 que personne n’a jamais mentionné à plusieurs reprises jusqu’à présent.

Eggert est apparu dans des émissions de télé-réalité telles que Splash, Tattoo Nightmares et Celebrity Fit Club en 2010.

Elle a été brièvement fiancée à Corey Haim et la mère de deux enfants a maintenant son propre magasin de crème glacée mobile.

Billy Warlock, 60 ans

12 Billy Warlock a bien War-n

Warlock a joué le rôle d’Eddie Kramer à partir de 1989 pendant trois saisons.

Il a également joué dans de nombreuses émissions américaines comme Days Of Our Lives et General Hospital et a été fiancé à la co-star de la plage Erika Eleniak en 1993.

Ils ont quitté la série ensemble quand ils ont vu qu’il allait dans une «direction différente».

Traci Bingham, 53 ans

12 Traci Bingham est toujours honnête avec ses atouts

La brune Traci a joué Jordan Tate dans la série entre 1996 et 1998.

Elle est devenue la star dans de petits rôles et est apparue dans des émissions de téléréalité telles que Celebrity Big Brother, Fear Factor, The Surreal Life et récemment Battle of the Network Stars.

Ses plus grands rôles sont juste devant elle.

Erika Eleniak, 51 ans

12 Erika Eleniak a troqué des tresses blondes contre un plus court

L’ancienne Playmate de Playboy, Erika, a assumé le rôle difficile de porter un maillot de bain en tant que Shauni McClain

Elle a ensuite joué dans les films The Blob, Under Siege et The Beverly Hillbillies, mais a souffert de problèmes de poids et a participé en 2006 au Celebrity Fit Club de VH1.

