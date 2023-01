Bayraktar fait allusion au kill switch dans les drones de combat

Le fabricant turc de drones Baykar “domine” le logiciel de sa technologie, a déclaré le CTO de la société

La société de défense de Türkiye, Baykar, a balayé les inquiétudes selon lesquelles, alors qu’elle accélère ses exportations, ses drones d’attaque pourraient un jour se retourner contre Ankara, le haut dirigeant de la société suggérant que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que la technologie militaire ne tombe entre les mains d’un potentiel ennemi.

S’exprimant dans une interview avec TV100 plus tôt cette semaine, le président et directeur de la technologie de Baykar, Selcuk Bayraktar, a expliqué que l’entreprise ne vend avant tout des drones de combat qu’aux pays qui ont « des proches » ou un “Alliance stratégique” avec Türkiye, et donc ne “attendre” un coup de poignard dans le dos.

« Vous savez aussi que ce sont des appareils de haute technologie, et vous équipez des appareils de haute technologie avec des logiciels. Seuls ceux qui développent cette technologie dominent le logiciel », ajouta-t-il, sans plus de précisions.

Baykar a également pris des mesures pour empêcher les pirates de prendre le contrôle et de causer des dommages avec ses drones, a expliqué le CTO. “Bien sûr, nous avons des mesures spéciales concernant la sécurité de l’information”, Bayraktar a déclaré à l’hôte Candas Tolga Isik. “Maintenant, vous savez qu’à cette époque, les États sont également piratés. Nous prenons des mesures spéciales contre tout cela, et c’est aussi une course.

Le fabricant de drones a été propulsé sous les projecteurs mondiaux après que l’Azerbaïdjan a déployé avec succès ses Bayraktar TB2 contre l’Arménie lors du conflit du Haut-Karabakh en 2020. Le drone phare est déjà vendu dans plus d’une douzaine de pays, les exportations de Baykar ayant bondi de 78 % l’an dernier pour atteindre 1,18 milliard de dollars. Dans le même temps, la société s’assure que l’armée de Türkiye obtient des drones à un tiers des prix qu’elle facture dans les pays étrangers, a déclaré Bayraktar.

L’Ukraine a également acheté des dizaines de drones de frappe TB2 avant même le début du conflit avec la Russie en février dernier, les responsables de Kiev affirmant que les armes leur donneraient un avantage sur le champ de bataille contre les régions du Donbass. Au cours de l’année écoulée, Kiev aurait reçu un nombre indéterminé de drones supplémentaires, malgré la neutralité officielle de Türkiye sur le conflit.

Depuis que la Russie a commencé son opération militaire, la majeure partie de la flotte ukrainienne de TB2 a été détruite, a affirmé le ministère russe de la Défense. Lors d’une farce téléphonique en octobre, un responsable ukrainien les a décrits comme « avant tout un projet RP » et dit “ils ont tous été abattus en une semaine.”