Bayonetta 3 obtient la date de sortie du 28 octobre sur Nintendo Switch, nouvelle bande-annonce

Bayonetta 3 a une nouvelle bande-annonce et une date de sortie le 28 octobre mercredi. Le jeu d’action est exclusif à Nintendo Switch, et .

La bande-annonce révèle la capacité de canalisation des démons de Bayonetta, Demon Masquerade et le nouvel allié Viola.

“La sorcière Umbra la plus effrontée est de retour et prête à affronter des armes biologiques artificielles connues sous le nom d’Homunculi”, a déclaré Nintendo à propos du jeu.

Le développeur PlatinumGames a également mis en évidence le « mode ange naïf », que vous pouvez activer pour cacher certains des éléments risqués du jeu.

Détendez-vous, la sorcière est de retour et plus sexy que jamais🌙 Nous avons ajouté le révolutionnaire “Naive Angel Mode” à Bayonetta 3 pour que plus de gens puissent en profiter pleinement👍 En l’activant, vous pouvez jouer directement dans le salon sans avoir à vous soucier de ce qui est à l’écran… nous pensons😅#Bayonetta3 pic.twitter.com/SEs3vqrdYc – PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 13 juillet 2022

“En l’activant, vous pouvez jouer directement dans le salon sans avoir à vous soucier de ce qui est à l’écran… nous pensons”, a écrit le développeur dans un tweet.

Le jeu devient également une édition spéciale “Trinity Masquerade”, qui comprendra un livre d’art de 200 pages et des vitrines pour toute la trilogie (cependant, il n’inclut pas les deux premiers jeux). Le Bayonetta original obtient également une sortie physique le 30 septembre (il n’était auparavant disponible qu’en téléchargement numérique sur Switch) – lui et l’édition Trinity Masquerade seront disponibles via certains détaillants et le My Nintendo Store.

Le premier Bayonetta est sorti à l’origine sur PS3 et Xbox 360 en 2010, avant de venir sur Wii U plus tard. Le deuxième jeu a été initialement lancé uniquement sur Wii U en 2014, et les deux jeux ont été réédités sur Switch en 2018. Le troisième jeu était annoncé en 2017.