Il n’y a vraiment pas d’affrontements plus difficiles pour les gardes de Baylor Jared Butler, Davion Mitchell et MaCio Teague que pendant ces longues heures qu’ils passent dans le gymnase à s’affronter un contre un.

C’est un match difficile pour les équipes adverses lorsque ce trio est sur le terrain avec les Bears, les champions du Big 12 et une tête de série n ° 1 du tournoi de la NCAA pour la première fois.

Je pense que cela vient de la chimie. Juste à côté du terrain, nous voulons nous voir faire du bien, a déclaré Mitchell. Nous savions tous que nous devions sacrifier simplement parce que nous savions tous à quel point nous pouvions être bons. Chacun de nous pouvait marquer 20 (points) chaque nuit. C’est ce qui rend notre équipe formidable. Tout le monde a dû sacrifier quelque chose.

Butler est le premier joueur de Baylor à être membre de la première équipe d’AP All-American et a également été le joueur AP Big 12 de l’année. Le junior de 6 pieds 3 pouces, qui a contourné la chance d’entrer tôt dans le repêchage de la NBA de l’année dernière, marque en moyenne 17,1 points par match tout en menant la conférence en tir à 3 points et en vole.

Teague, qui compte en moyenne 16,2 points, est le senior de cinquième année qui, lors de son dernier match à domicile, a égalé un record scolaire avec 10 points à 3 points tout en marquant 35 points. Il est également le joueur de la nation avec plus de 1500 points en carrière, 500 rebonds, 250 passes décisives, 125 interceptions et 250 faits 3s.

Mitchell, une troisième équipe AP All-American, est le garde rapide comme l’éclair qui marque en moyenne 14,1 points par match et mène le Big 12 avec son tir au panier à 51,5%; Butler et Teague tirent tous les deux à près de 49% du terrain pour se classer quatrième et cinquième. Mitchell a également gagné le surnom d’Off Night pour sa réputation de défenseur et le rendre difficile pour quiconque contre qui il affronte dans un match.

Je pense que c’est le groupe de gars le plus sacrificiel que je connaisse. Sacrifier leur temps dans le gymnase pour être meilleur pour l’équipe, sacrifier les statistiques pour l’amélioration de l’équipe, sacrifier simplement leur ego, et c’est une chose difficile à faire parmi les hommes de 20 et 21 ans, a déclaré Butler. Tout le monde a dû sacrifier quelque chose, et c’est ce que nous avons tous fait. … C’est vraiment une bénédiction d’être avec ce groupe de gars.

Les trois gardes sont arrivés à Baylor après avoir commencé l’université dans d’autres écoles, et tous devraient jouer leurs derniers matchs pour les Bears (22-2) dans le tournoi de la NCAA. Leur match de premier tour aura lieu vendredi contre Hartford (15-8) au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis.

Butler a initialement signé avec l’Alabama et s’est inscrit à l’école pendant l’été 2018, mais n’a jamais participé à des séances d’entraînement hors saison avant d’être libéré de sa lettre d’intention et d’aller à Baylor.

Alors que Butler était capable de jouer immédiatement pour les Bears et avait en moyenne 10,2 points en tant que recrue, les autres gardes ont dû redshirt cette saison 2018-19 après le transfert. Mitchell a disputé 34 matchs en première année à Auburn et Teague avait commencé 66 de ses 67 matchs en deux saisons à l’UNC Asheville.

Les Bears ont une fiche de 48-6 en deux saisons depuis que Mitchell et Teague sont devenus éligibles pour jouer. Baylor a établi un record du Big 12 avec une séquence de 23 victoires consécutives l’année dernière, et son début de 18-0 cette saison a été le meilleur de l’histoire de l’école en route vers le premier titre de conférence de l’école dans n’importe quelle ligue depuis 1950.

Cela revient vraiment à leur personnage et à leur composition individuellement, car ils se soucient de l’équipe, ils se soucient de gagner. Il ne s’agit pas de leurs statistiques, de leurs distinctions », a déclaré l’entraîneur Scott Drew. Sachant qu’un gars arrive à faire monter la balle, ils font tous un excellent travail partagé, en alternant et en s’assurant que tout le monde a une idée. … Ils sont inquiets l’un pour l’autre, et soucieux de gagner, et sachant qu’ils étaient une bien meilleure équipe quand les trois cliquetaient.

Au cours de cette saison, lorsque Mitchell et Teague devaient se mettre en chemise rouge et ne pas pouvoir jouer pour les Bears, ils s’affrontaient constamment dans des affrontements ultra-compétitifs en 1 contre 1 après de durs entraînements avec des entraîneurs. Chaque coup pris par le Mitchell de 6 pieds 2 pouces a été contesté par l’impressionnante envergure 6-11 de Teague, sept pouces de plus que sa taille.

Cela m’a certainement aidé offensivement pour être en mesure de créer mon tir hors du rebond, a déclaré Mitchell. Et pour lui, je veux dire, je pense que je suis un très bon défenseur, alors je lui complique la tâche. Et vous pouvez voir qu’il peut faire des choses sur le rebond. Il est devenu un meilleur défenseur, rien que par ces séances individuelles. Il me rendait parfois difficile de m’éloigner du panier…. Le simple fait de jouer à MaCio 1 contre 1 m’aide.

___

Plus de couverture de basket-ball universitaire AP: https://apnews.com/hub/college-basketball et support mis à jour: https://apnews.com/hub/ncaa-mens-bracket