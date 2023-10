Détails de la vidéo

Charlotte Flair et Asuka ont fait équipe dans une action d’équipe lors de Friday Night SmackDown contre Bayley de Damage CTRL et la championne par équipe féminine de la WWE, IYO SKY. Le modèle est venu chercher Flair à la fin du match, scellant instantanément son propre destin et étant épinglé par The Queen.



