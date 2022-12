Bayley et Alexa Bliss sortent victorieux de leurs matchs

WWE Raw a présenté un épisode bourré d’action lundi soir. Le spectacle a eu beaucoup d’action à indice d’octane élevé alors que six des meilleures femmes de la liste de Raw se sont affrontées pour un tir à Bianca Belair et au championnat féminin de Raw. Les fans ont particulièrement apprécié les deux matchs à triple menace qui se sont déroulés à Raw.

Bayley et Alexa Bliss sont toutes deux sorties victorieuses de leurs matchs. Il y avait aussi beaucoup de drame alors que Seth Rollins et Bobby Lashley se sont bagarrés sur le ring après qu’il a été annoncé qu’ils participeraient tous les deux à un match à succès n ° 1 pour le championnat des États-Unis la semaine prochaine.

Voici les faits saillants de toute l’action de la Capital One Arena à Washington DC

Les Usos contre Matt Riddle et Kevin Owens (Championnats par équipe incontestés)

Ce combat a été promu comme The Usos contre Riddle et Elias mais Solo Sikoa a éliminé Elias avant le spectacle. Par conséquent, Riddle a annoncé Kevin Owens comme son partenaire surprise. Le match lui-même était une affaire passionnante car les Usos ont d’abord été sous pression. Mais les Usos ont pris de l’ampleur pendant la pause publicitaire en isolant Jedusor dans leur coin avec des balises rapides. Les Usos ont finalement remporté le combat en épinglant Riddle avec le 1D.

Asuka contre Bayley contre Rhea Ripley

Bayley et Asuka ont été forcées de faire équipe pour tenter de neutraliser The Nightmare. Mais leur alliance n’a pas fonctionné. Les trois femmes se sont bien battues car le combat était un match à enjeux élevés. Alors que Ripley semblait se diriger vers une victoire, c’est Bayley qui a réussi à remporter la victoire en épinglant Asuka. Après le match, un Ripley furieux a attaqué Asuka et l’a frappée avec un Riptide dévastateur.

Austin Theory contre Mustafa Ali (titre américain)

Austin Theory a affirmé sa domination tôt et a maîtrisé Mustafa Ali pour prendre le contrôle. L’ancien flic de Chicago s’est battu vaillamment mais Theory était tout simplement trop fort. Le concours était très captivant, il était donc dommage que Dolph Ziggler se présente et frappe Theory avec un superkick sorti de nulle part pour provoquer une disqualification. Ce combat était un excellent match et méritait une meilleure fin.

The OC contre Alpha Academy et Baron Corbin

C’était un match classique à six de la WWE, mais il manquait le facteur de frisson. L’OC a finalement vaincu Alpha Academy et Baron Corbin par chute après avoir frappé Chad Gable avec un Magic Killer.

Akira Tozawa contre Dominik Mysterio

Le combat entre Akira Tozawa et Dominik Mysterio a probablement été le match le moins impressionnant de la soirée.

La superstar japonaise a utilisé sa vitesse et son agilité pour dominer la procédure au départ. Cependant, Dominik a montré sa classe et a riposté. Au final, il a réussi à enregistrer une victoire impressionnante en frappant un Frog Splash sur Akira Tozawa.

Becky Lynch contre Alexa Bliss contre Nikki Cross

Becky Lynch semblait être la favorite pour gagner après avoir frappé Cross avec un Manhandle Slam sur le tablier du ring. Mais avant que Lynch ne puisse marquer la quille, IYO SKY et Dakota Kai se sont présentés et l’ont attaquée. Les membres de Damage CTRL ont brutalement mis Lynch à travers la table des annonces avec une double bombe électrique. Bliss a exploité cette opportunité et a exécuté le Twisted Bliss pour remporter la victoire et organiser un affrontement avec Bayley la semaine prochaine.

