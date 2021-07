Il semble que la querelle entre Bayley et la championne féminine de SmackDown Bianca Belair atteindra son apogée lors de l’événement à la carte WWE Money In the Bank alors que le duo est sur le point de s’affronter dans un match « I Quit ». Bayley a fait une apparition attendue lors de l’épisode de SmackDown de vendredi soir et la lutteuse américaine était plus qu’heureuse de parler de sa victoire de la semaine dernière contre Belair. Dans l’épisode de SmackDown de la semaine précédente, Bayley avait fait équipe avec Seth Rollins pour un match par équipe contre Belair et Cesaro. Et à la hauteur des attentes des téléspectateurs, Bayley et Rollins ont remporté le combat.

Juste au moment où Bayley a commencé à raconter aux spectateurs comment elle avait humilié Belair, la championne s’est dirigée vers le ring avec sa musique retentissant dans les haut-parleurs. Après cela, les téléspectateurs ont assisté à une véritable confrontation verbale entre les deux divas qui s’est terminée par un nouveau combat entre les deux plus grandes superstars de l’univers de la WWE à Money in the Bank. Cependant, il y a une torsion.

Au cours de leur querelle verbale, Belair a dit qu’elle était fatiguée et malade du « parler et parler et parler » de Bayley. Cependant, il y en a deux qu’elle ne verrait pas d’inconvénient à l’entendre dire – J’arrête. Plus tard, Belair a défié Bayley de « J’arrête » match à Money in the Bank. Répondant à son défi, Bayley a déclaré que si Belair pouvait réussir à lui faire dire « J’arrête », elle quitterait SmackDown. Et, Bayley ne s’est pas arrêté là et a poursuivi en disant qu’elle pourrait même quitter complètement la WWE et la lutte professionnelle.

Le WWE Money In the Bank 2021 devrait avoir lieu à la Dickies Arena de Fort Worth, Texas, le 18 juillet.

Voici les cartes de match du méga événement à venir :

Money In the Bank Ladder Match : Ricochet contre Riddle contre John Morrison contre Drew McIntyre contre Big E contre Sami Zayn ou Kevin Owens contre 2 Superstars de SmackDown à déterminer

Match d’échelle de l’argent dans la banque des femmes: Asuka contre Naomi contre Alexa Bliss contre Nikki Cross contre Carmella contre Liv Morgan contre 2 Superstars de SmackDown à déterminer

Match pour le titre universel de la WWE : WWE Hall of Famer Edge contre Roman Reigns (c)

Match pour le titre de la WWE : Kofi Kingston contre Bobby Lashley (c)

Match « J’ai arrêté » pour le titre féminin de SmackDown : Bayley contre Bianca Belair (c)

Match pour le titre féminin RAW : Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

