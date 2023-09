Baylan Skoll et Shin Hati d’Ahsoka obtiennent de nouveaux chiffres

Ahsoka nous a donné un tas de très intéressant Guerres des étoiles-y des choses sur lesquels ruminer jusqu’à présent, mais peut-être que peu sont aussi intéressants ou aussi immédiatement convaincants que deux des ses nouveaux personnages ont été : l’ancien Jedi devenu sinistre mercenaire Baylan Skoll et son apprenti Shin Hati. Et maintenant, tel quel Guerres des étoiles personnalisé, ces personnages très cool en reçoivent des figurines très sympas.

Dans le cadre des célébrations Hasbro PulseCon d’aujourd’hui, io9 peut révéler en exclusivité votre premier aperçu des images haute résolution du Guerres des étoiles Chiffres de la série noire de Baylan et Shin, dont la sortie est actuellement prévue pour la fin de l’année prochaine. Les deux figurines seront livrées avec leurs sabres laser et une lame énergétique amovible pour que vous puissiez les poser soit prêtes au combat, soit avec leurs poignées en bandoulière à leur ceinture.

Image: Hasbro

Image: Hasbro

Baylan et Shin publieront tous deux des figurines standard pour 25 $ chacun, mais hélas, alors même que nous nous rapprochons de plus en plus du point culminant de Ahsoka, et apprendra probablement le sort de ces deux personnages fascinants, vous devrez attendre un bon moment avant de mettre la main sur ces jouets : Hasbro s’attend à ce que Baylan et Shin sortent au cours de l’hiver 2024. Les précommandes pour les deux seront mises en ligne aujourd’hui, Le 22 septembre à 17 h HE à Hasbro Impulsion, Amazone, Arrêt de jeuet d’autres grands détaillants. En attendant, cliquez pour voir plus de photos !