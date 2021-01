Thomas Muller a inscrit un but et marqué un vainqueur en deuxième période alors que le Bayern Munich a lutté contre Fribourg 2-1 dimanche pour mettre fin à la série de cinq victoires de ses adversaires et étendre son avance en tête de la Bundesliga à quatre points.

Le Bayern, qui a concédé un but pour le 11e match de championnat consécutif et était loin d’être impressionnant, compte désormais 36 points, quatre devant le RB Leipzig qui a fait match nul 2-2 avec Wolfsburg samedi, et sept devant le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund en troisième. et quatrièmes places.

Ils ont pris les devants après sept minutes alors que Robert Lewandowski établissait un nouveau record de la ligue avec 21 matchs en 16 matchs d’ouverture.

Lewandowski poursuit le record de 40 buts de Gerd Muller en une saison qui remonte à la saison 1971-72.

Désireux de rebondir après la défaite 3-2 de la semaine dernière contre le Borussia Mönchengladbach, les hôtes se sont rapprochés d’un deuxième but au début de la seconde période avec Lewandowski frappant la barre transversale et le rebond de Leon Goretzka spectaculairement écarté par le gardien Florian Muller.

Fribourg a frappé contre le cours du jeu du premier contact du remplaçant Nils Petersen avec le ballon, une tête plongeante au deuxième poteau à la 62e minute pour un 28e but en championnat en tant que remplaçant.

Muller a arraché le vainqueur à la 74e, forant un tir après une mise à pied de Leroy Sane sur le centre de Kingsley Coman avant que Petersen de Fribourg ne fasse trembler la barre transversale avec un tir tonitruant dans le temps d’arrêt.

« C’était une victoire durement gagnée », a déclaré le défenseur du Bayern Jerome Boateng. « Mais nous devons nous améliorer. C’était une finale nerveuse et c’était de notre faute. Mais nous avons continué à nous battre. »

« Il s’agit de gagner des matchs. Nous n’avons pas besoin de briller à chaque fois. »