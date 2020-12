Le champion d’Allemagne, le Bayern Munich, s’est accroché à la première place de la Bundesliga après avoir tenu son rival le plus proche, le RB Leipzig, à un match nul 3-3 à domicile passionnant, Thomas Muller marquant deux fois lors d’un match effréné samedi.

Le résultat a laissé le Bayern avec 23 points en 10 matchs, deux de plus que Leipzig et quatre devant le Borussia Dortmund, troisième, et le Bayer Leverkusen, quatrième, qui ont un match en main.

Christopher Nkunku a tiré Leipzig devant à la 19e minute quand il a capté une passe défensive d’Emil Forsberg et a inséré le ballon dans un filet vide après avoir contourné le gardien de but avancé du Bayern, Manuel Neuer.

Le Bayern a rapidement inversé la tendance, alors que Jamal Musiala, 17 ans, un international anglais des moins de 21 ans, a égalisé cinq minutes après être venu en remplacement des blessés Javier Martinez et Muller frappé peu de temps après.

Le milieu offensif allemand Musiala a montré son vaste potentiel en battant le gardien Peter Gulacsi avec un sublime tir bas de 20 mètres avant que Muller ne termine un mouvement fluide avec une finition clinique.

Le Bayern Munich reste en tête après le match nul contre Leipzig. Sven Hoppe / alliance de photos via Getty Images

Mais la joie du Bayern a été de courte durée alors que Justin Kluivert, prêté à Leipzig par l’AS Roma, a égalisé à peine une minute plus tard avec son premier but pour le club quand il a profité d’un relâchement de la défense et a percé le ballon devant Neuer.

Leipzig a forcé une autre torsion à la 48e minute alors que Forsberg a trouvé le fond du filet avec une tête percutante de six mètres après un centre parfait d’Angelino alors que la défense du Bayern était à nouveau exposée.

Mais Muller s’est assuré que le Bayern restait aux commandes de la ligue lorsqu’il a propulsé une tête à la 75e minute devant Gulacsi grâce à un beau centre de Kingsley Coman, l’ailier français récoltant trois passes décisives.

Leverkusen pourrait passer à la deuxième place et réduire l’avance du Bayern à un point lors de sa visite dimanche à Schalke.