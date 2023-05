Bayern Munich vs RB Leipzig – Rapport de match de football – 20 mai 2023

Le leader du Bayern Munich a subi une défaite choc à domicile 3-1 contre le RB Leipzig samedi, laissant ses espoirs de titre en suspens avant la dernière journée de match et offrant à ses rivaux le Borussia Dortmund la chance de les dépasser dimanche.

Les Bavarois ont pris les devants avec Serge Gnabry mais ont inexplicablement levé le pied et ont concédé trois buts en seconde période grâce à Konrad Laimer et des pénalités de Christopher Nkunku et Dominik Szoboszlai.

Le Bayern, qui n’a plus qu’à se battre pour le titre de champion après avoir quitté la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions en quart de finale après l’arrivée de l’entraîneur Thomas Tuchel fin mars, reste en tête avec 68 points.

Dortmund, à 67 ans, est en action à Augsbourg dimanche et une victoire verrait le club de la vallée de la Ruhr participer à la finale de la saison de la semaine prochaine aux commandes.

La toute première victoire de Leipzig à Munich leur garantit la troisième place et une place en Ligue des champions la saison prochaine. Le Bayern se rendra à Cologne la semaine prochaine tandis que Dortmund accueillera Mayence.

Les Bavarois, à la poursuite d’un 11e titre de champion consécutif record, étaient en contrôle total au début et en forme, Gnabry a tiré sur le poteau à la 25e minute pour son cinquième but lors des quatre derniers matches.

Mais ils sont devenus presque instantanément complaisants, donnant trop d’espace à Leipzig et leur permettant de créer une série d’occasions, le gardien Yann Sommer effectuant trois beaux arrêts.

Ils ont finalement payé le prix de leur lenteur à la 65e lorsque Laimer, qui devrait rejoindre le Bayern la saison prochaine, a percé l’égalisation sur une passe déviée.

Le revirement de Leipzig a été complet à la 76e après que Nkunku a été renversé dans la surface et l’international français est intervenu pour battre Sommer sur place et faire taire les supporters du Bayern.

Un deuxième penalty à la 85e de Szoboszlai pour un ballon de la main assura les trois points aux visiteurs et termina une après-midi catastrophique pour l’équipe de Tuchel.