Bayern Munich vs Manchester City – Rapport de match de football – 23 juillet 2022

Erling Haaland a marqué lors de sa première apparition sous un maillot de Manchester City alors que son nouveau club battait le Bayern Munich 1-0 dans un match raccourci à 40 minutes par mi-temps en raison de multiples retards éclairs au Lambeau Field de Green Bay.

Il n’a fallu que 12 minutes à Haaland pour faire sa marque pour City après son transfert à succès du Borussia Dortmund cet été. Et ce fut la finition d’un braconnier classique alors que l’attaquant norvégien punissait les rivaux de son ancien club de Bundesliga en effectuant une passe basse invitante à travers le but de Jack Grealish.

Immédiatement après le but, le match, qui avait déjà vu son coup d’envoi retardé de 15 minutes, est entré dans un nouveau délai de près d’une heure alors que des conditions météorologiques plus défavorables et des coups de foudre ont couvert le site historique de la NFL et une foule de plus de 78 000 spectateurs.

Les deux équipes ayant des vols à attraper après le coup de sifflet final, le match a été réduit à 40 minutes par mi-temps avec seulement cinq minutes d’intervalle à la mi-temps.

City, cependant, est resté l’équipe supérieure. Haaland, Grealish et Kevin De Bruyne ont montré les premiers signes d’une relation fructueuse avec la nouvelle signature ayant un deuxième but potentiel exclu pour hors-jeu dans la préparation.

Il y a eu une apparition encourageante en seconde période pour l’arrivée de l’autre attaquant d’été de City, après que Julian Alvarez a remplacé Haaland à la pause. Et l’ancien homme de River Plate a presque égalé son nouveau coéquipier en tirant juste à côté dans les premières minutes de la mi-temps.

Le Bayern, quant à lui, a eu du mal à déranger Ederson dans le but de City alors qu’il affrontait la vie sans tireur d’élite prolifique et la nouvelle recrue de Barcelone, Robert Lewandowski. Le plus proche des champions de Bundesliga a été un effort de Serge Gnabry exclu pour hors-jeu dans les 10 premières minutes.