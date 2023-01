Bayern Munich vs FC Cologne – Rapport de match de football – 24 janvier 2023

Joshua Kimmich du Bayern Munich a tonné lors d’un égaliseur à la 90e minute pour sauver un match nul 1-1 contre Cologne mardi, gardant quatre points d’avance en tête.

Les champions d’Allemagne, à la poursuite d’une 11e couronne de championnat record, avaient la possession mais étaient beaucoup moins efficaces que leurs adversaires qui semblaient arracher les trois points grâce à la volée de quatrième minute d’Ellyes Skhiri au second poteau.

Mais Kimmich a marqué avec un effort à long terme pour porter le leader Bayern à 36 points.

Le RB Leipzig, vainqueur 6-1 contre Schalke 04, est à la deuxième place sur 32. L’Eintracht Francfort, troisième sur 30, affronte Fribourg mercredi.

Porté par la démolition 7-1 du Werder Brême la semaine dernière, Cologne a été plus nette tout au long de la première mi-temps et un pas plus rapide vers le ballon, gardant le Bayern, qui affrontera le Paris St Germain en Ligue des champions le mois prochain, bien loin de sa boîte.

Les Bavarois ont complètement dominé après la pause mais malgré le trafic unilatéral, ils n’ont pas trouvé le moyen de marquer pendant une grande partie de la seconde période.

Le remplaçant Thomas Mueller a eu sa meilleure chance mais Marvin Schwaebe a fait basculer sa tête à la 80e minute au-dessus de la barre. Le gardien a cependant été battu lorsque le missile de Kimmich est sorti de la barre à la dernière minute.