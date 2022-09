Le Bayern Munich a battu Barcelone 2-0 lors de son match du groupe C de la Ligue des champions à l’Allianz Arena mardi soir.

Les buts en seconde période de Lucas Hernandez et Leroy Sane ont prolongé la série de résultats difficiles de Barcelone à Munich. La Blaugrana n’ont plus réussi à gagner lors de leurs sept dernières visites en Bavière, enregistrant deux nuls et cinq défaites et étant surclassés par un total cumulé de 16-4.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Robert Lewandowski, qui fait son retour en Bavière après un déménagement estival au Camp Nou, a tiré la meilleure chance de la première mi-temps au-dessus de la barre transversale à la 18e minute après avoir été joué par une passe intelligente de Gavi.

L’attaquant polonais a raté deux autres occasions légitimes au cours de la première mi-temps – tandis que le Bayern menaçait rarement le but de Marc-André ter Stegen – et les équipes sont entrées dans le vestiaire à 0-0.

Les hôtes, qui devaient remercier le gardien Manuel Neuer de les avoir maintenus dans le match, ont marqué cinq minutes après la reprise avec une tête du défenseur Hernandez sur un corner de Joshua Kimmich.

Avant que Barcelone n’ait eu le temps de se regrouper, le Bayern a de nouveau frappé lorsque Jamal Musiala a lancé une passe parfaite pour Sane et que l’international allemand a glissé le ballon devant le gardien Marc-André ter Stegen.

Pedri a frappé le poteau à la 63e minute alors que le Barça tentait de rebondir, mais les Allemands ont confortablement conservé les trois points. Ils accueilleront ensuite l’équipe tchèque de Plzen le 4 octobre.

L’équipe de Xavi Hernandez, toujours à la deuxième place du groupe, fait maintenant face à une paire de matchs consécutifs contre l’Internazionale, qui est troisième, ce qui pourrait grandement contribuer à déterminer quelle équipe se qualifiera pour les huitièmes de finale.

Le Bayern est en tête du groupe avec six points lors de ses deux premiers matches après avoir battu l’Inter 2-0 mercredi à Milan.

Avant le match, les supporters de l’Allianz ont brandi des banderoles pour protester contre les retards de match en Ligue des champions en raison du décès de la reine Elizabeth II.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.