Bayern Munich vs Augsbourg Diffusion de football en direct pour le match de Bundesliga : comment regarder la couverture du Bayern Munich contre Augsbourg à la télévision et en ligne

Le Bayern Munich affrontera Augsbourg lors de son deuxième match de Bundesliga de la saison 2023-24, le dimanche 27 août. Les deux équipes s’étaient affrontées pour la dernière fois en mars de cette année et le Bayern Munich était sorti vainqueur de cette compétition avec une marge convaincante de cinq. buts à trois. Les géants bavarois ont remporté le championnat national la saison dernière. Ils ont déjà remporté une victoire lors de leur premier match de championnat et espèrent poursuivre sur leur lancée. Le match entre le Bayern Munich et Augsbourg se jouera sur le terrain du Bayern Munich, l’Allianz Arena. Augsbourg, en revanche, sera impatient de créer la surprise dès le début de la nouvelle saison. La nouvelle recrue du Bayern Munich, Harry Kane, a marqué son premier but pour l’équipe allemande lors du précédent match de Bundesliga contre le Werder Brême. Leroy Sané et Mathys Tel figuraient également sur la feuille de match du Bayern Munich.

Pendant ce temps, Augsbourg a participé à un thriller de huit buts lors de son premier match de Bundesliga. Ils sont revenus d’un score de 2-0 pour sceller un match nul 4-4 contre Mönchengladbach. Elvis Rexhbecaj, Maximilian Bauer, Sven Michel et Ruben Vargas ont été les buteurs d’Augsbourg.

Avant le match de Bundesliga de dimanche entre le Bayern Munich et Augsbourg ; voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Augsbourg ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Augsbourg se jouera dimanche 27 août.

Où se jouera le match de Bundesliga Bayern Munich contre Augsbourg ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Augsbourg se jouera à l’Allianz Arena de Munich.

À quelle heure débutera le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Augsbourg ?

Le match de Bundesliga entre le Bayern Munich et Augsbourg débutera à 21h00 IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match Bayern Munich vs Augsbourg Bundesliga ?

Le match Bayern Munich vs Augsbourg sera retransmis en direct sur Sony Sports Network en Inde.

Comment regarder le match Bayern Munich contre Augsbourg Bundesliga en direct et en streaming ?

Le match Bayern Munich vs Augsbourg sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLIV en Inde.

Quels sont les XI probables du Bayern Munich et d’Augsbourg pour le match de Bundesliga ?

Onze probable du Bayern Munich : Sven Ulreich, Dayot Upamecano, Noussair Mazraoui, Min-jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sane, Jamal Musiala, Kingsley Koman, Harry Kane

Augsbourg Probable XI : Finn Dahmen, Arne Engels, Maximilian Bauer, Felix Uduokhai, Mads Giersing Valentin Pedersen, Elvis Rexhbecaj, Niklas Dorsch, Ruben Vargas, Ermedin Demirovic, Sven Michel, Mergim Berisha