Bayern Munich Thrash Amateur Side Rottach-Egern 27-0 en amical de pré-saison

Si l’équipe de neuvième rang Rottach-Egern pensait que le Bayern Munich utiliserait le match de pré-saison de mardi comme une chance de secouer doucement la rouille après une longue pause, ils se sont malheureusement trompés, les impitoyables champions allemands remportant une victoire 27-0.

Le match faisait partie du camp d’entraînement du Bayern à Tegernsee avant de se lancer dans une tournée en Asie, et l’équipe amateur Rottach-Egern était tout sourire en posant pour la photo d’avant-match.

Les sourires ont rapidement disparu, cependant, lorsque Jamal Musiala – dont le vainqueur tardif lors du dernier match de la saison dernière a assuré le titre pour le Bayern – a ouvert le score à la troisième minute seulement.

Le Bayern menait 18-0 à la mi-temps avant que l’entraîneur Thomas Tuchel ne modifie toute sa composition pour la seconde mi-temps, qui était également à sens unique.

Musiala, Marcel Sabitzer et Mathys Tel ont marqué cinq buts chacun tandis que Serge Gnabry a inscrit un triplé, avec 13 joueurs différents inscrits sur la feuille de match.

« Nous sommes plus avancés qu’avant, nous avons beaucoup travaillé. C’est ardu et difficile, mais tout le monde est prêt », a déclaré Tuchel après le match.

« Bien sûr, c’est un moment agréable de porter le maillot pour la première fois. C’est certainement un moment dont vous vous souviendrez. Premier match, premier but – plus ou moins la même chose. C’est toujours agréable de marquer des buts. Nous avons de bonnes conditions ici et nous nous sentons bien. Le camp d’entraînement est évidemment intense avec beaucoup de séances, mais c’est comme ça que ça doit être. L’ambiance dans l’équipe est très bonne. Tout le monde a hâte de recommencer. Tout le monde est à fond et motivé. C’est marrant. Maintenant, nous allons terminer le camp d’entraînement et rentrer après-demain », a déclaré Konrad Laimer.

« C’est une bonne sensation de jouer pour le Bayern et de gagner, mais le plus important était que nous puissions nous déplacer sur un terrain et développer un sentiment les uns pour les autres. Je suis très content d’avoir fait mes débuts et marqué un but. L’intensité du camp d’entraînement est vraiment élevée jusqu’à présent. Nous donnons tout pour être performants sur le terrain », a déclaré Raphael Guerreiro.

Jouer contre Rottach-Egern en pré-saison est une tradition pour le Bayern, qui a gagné 23-0 en 2019. Rottach-Egern a réussi à marquer deux fois dans un match en 2018 avant de perdre 20-2.

