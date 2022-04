Bayern Munich, les plus grandes questions de l’intersaison du Borussia Dortmund après le dernier Der Klassiker de la saison

Le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, est à Munich cette semaine, se préparant à diffuser « der Klassiker » – Bayern Munich contre Borussia Dortmund – samedi. (Diffusez en direct, 12 h 30 HE, ABC et ESPN +). Bien que ce soit une chance pour le Bayern de décrocher un dixième titre consécutif record, l’avenir des deux clubs reste un livre ouvert.

Julian Nagelsmann a parfaitement capturé l’ambiance dans le camp du Bayern lors de sa conférence de presse jeudi après-midi. Il y a de l’excitation à l’idée de décrocher le championnat »dahoam » (le terme bavarois pour « à domicile ») à l’Allianz Arena avant 75 000 contre leurs plus proches poursuivants. Pour l’entraîneur du Bayern lui-même, c’est un moment particulier alors qu’il s’apprête à célébrer sa première grande pièce d’argenterie. Pourtant, il y a toujours un sensation de malaise tenace autour de l’Allemagne Rekordmeister que c’est la saison qui s’est échappée.

Gagner le Meisterschale est l’objectif minimum pour toute équipe du Bayern et il ne prend une plus grande importance que lorsqu’il est complété par un trophée dans une compétition différente. Le Bayern a été bien en deçà des attentes en DFB-Pokal et en Ligue des champions – ils ont été battus dans le premier par le Borussia Mönchengladbach et déjoués dans le second par Villarreal.

Ah, oui, Villarreal. Le spectre des sous-marins espagnols qui hantera probablement les champions allemands pendant un moment. Au moins samedi, le Bayern peut se permettre de prendre l’air.

Il est devenu à la mode de minimiser le rite annuel impitoyable du club de passage en Bundesliga, mais 10 d’affilée vaut la peine d’être vanté. Les supporters du Bayern se rendent à Munich de loin, et pour beaucoup – leurs déplacements sont limités par la pandémie – ce sera une occasion à savourer et à retenir. S’ils battaient Dortmund samedi, il pourrait même y avoir quelques Weissbierdusche célébrations, qui impliquent que les joueurs et le personnel se versent de grandes quantités de bière de blé bavaroise les uns sur les autres sur le terrain.

À Dortmund, où l’art du brassage de la bière remonte à 1293, ils préfèrent généralement une Pilsener, non pas que l’entraîneur Marco Rose ait eu le temps de profiter de tels plaisirs récréatifs au cours d’une autre semaine de cauchemars de blessures et de maladies. Le Borussia Dortmund en tant que club est devenu le Pechvogel (le malchanceux) au service des urgences.

Comme Rose l’a dit lui-même jeudi, il serait plus rapide de lister les joueurs disponibles que de préciser qui ne l’est pas et pourquoi. L’international américain Giovanni Reyna a subi un revers après l’autre cette saison et est mis à l’écart pour le long terme. L’homme vedette Erling Haaland a été limité à 20 apparitions et continue de jouer à travers la barrière de la douleur.

Il est maintenant apparu que le gardien Gregor Kobel et Axel Witsel seront portés disparus samedi en raison d’une blessure à la cheville et d’une infection, respectivement. Le Schwarzgelben (noirs et jaunes) voudront peut-être s’appeler temporairement les Schwarzblauen (« le noir et le blues »). Aucun club de Bundesliga n’a subi d’ecchymoses plus graves ces derniers mois.

Pourtant, malgré tout cela, le BVB a 13 points de mieux qu’il ne l’était cette fois la saison dernière. Certes, il y a eu des effondrements, comme à domicile contre le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig, et le Bayern lui-même faisant l’étrange erreur, certains diront qu’ils devraient être plus proches de la première place. Compte tenu des problèmes de personnel du BVB, je ne suis pas sûr que ce soit faisable.

Haaland, à droite, devrait quitter Dortmund cet été, mais Lewandowski du Bayern, à gauche, choisira-t-il de signer un nouveau contrat avec les champions de Bundesliga ou de se tester ailleurs ? Getty

Plus inquiétant et ennuyeux étaient – ​​comme le Bayern – les éliminations de la coupe de Dortmund, du DFB-Pokal contre St. Pauli et de la Ligue Europa, contre les Rangers.

De l’extérieur, vous pourriez être pardonné de penser que Dortmund est inévitablement sur le déclin compte tenu du départ probable de Haaland, de la disparition de Mats Hummels et du possible transfert du meilleur défenseur Manuel Akanji.

Pas nécessairement.

Le Schwarzgelben ont déjà recruté Niklas Sule du Bayern et poursuivent leur poursuite contre Nico Schlotterbeck de Fribourg et Karim Adeyemi de Salzbourg. Sebastian Kehl, qui succède cet été au chef sportif sortant Michael Zorc, aura une période chargée, mais il y a beaucoup de bons joueurs en Bundesliga et plus loin qui verront toujours Dortmund comme une adresse prestigieuse.

L’autre atout moins discuté est le système jeunesse. La semaine dernière, un samedi de printemps idyllique, Tom Rothe, 17 ans, a été propulsé sous le soleil de Ruhrpott lors du 6-1 contre Wolfsburg, et a livré une performance étincelante couronnée par un but de la tête pour ouvrir le score. Deux autres jeunes ont ensuite obtenu leurs premières minutes de Bundesliga, Jamie Bynoe-Gittens et Lion Semic. Il s’agit d’une récolte particulièrement compétente, sous l’égide de l’entraîneur U-19 Mike Tullberg. Ayant déjà remporté le championnat de l’Ouest, Dortmund a maintenant des projets sur les couronnes de la ligue nationale et de la coupe. Ne sous-estimez pas le BVB Talentschmiede (usine de talents.)

Le Bayern a toujours été moins dépendant des jeunes joueurs que Dortmund, se targuant de signer principalement l’article fini. Le fait que certaines de leurs récentes recrues dans l’équipe – par exemple, Bouna Sarr et Marc Roca – n’aient pas été la norme du Bayern est la raison pour laquelle le chef sportif Hasan Salihamidzic a été si largement critiqué. Parfois, cela a laissé l’équipe globale plus faible que, par exemple, un club comme Leipzig et certainement moins profonde que la plupart de ses concurrents en Ligue des champions.

Iront-ils à nouveau à Leipzig, désormais fréquemment foré, pour tenter de signer le monstre pressant Konrad Laimer? Pourraient-ils essayer de renverser Dortmund au poteau pour Schlotterbeck ? Ce sera un été passé sous le contrôle de Salihamidzic, du directeur technique Marco Neppe et du PDG/président du conseil de surveillance Oliver Kahn.

Les questions contractuelles ont été au centre des préoccupations des médias. Robert Lewandowski, Thomas Muller, Manuel Neuer et Serge Gnabry ont tous des accords se terminant en 2023. Avec Muller et Neuer au moins, le Bayern est sur le point de tout franchir.

Sur le terrain, le Bayern a besoin d’un leadership nettement meilleur sur le long terme. Ils ont des défenseurs talentueux mais manquent d’une figure d’autorité naturelle à l’arrière.

Cela s’applique sans doute également en dehors du terrain. À certains moments cette saison, Nagelsmann lui-même a été laissé pour servir d’homme d’État/porte-parole/diplomate sur toutes sortes de sujets tandis que Kahn et Salihamidzic se sont tus en comparaison. L’ancien président Uli Hoeness, bien qu’il ne soit pas universellement populaire en dehors de la sphère du Bayern, avait une façon d’utiliser son statut gargantuesque pour soulager la pression sur ceux qui l’entouraient.

Le Bayern remportera bientôt le célèbre bouclier pour la 10e fois consécutive et il y a de fortes chances que cela se produise samedi lors du match vitrine de la Bundesliga contre le monde.

Ensuite, nous pouvons nous attendre à une autre saison de fermeture Fernanduel (un duel disputé à longue distance), qui sera fascinant pour déterminer les perspectives d’avenir des deux grands allemands.