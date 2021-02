Le défenseur de l’USMNT Chris Richards a rejoint Hoffenheim du Bayern Munich pour un prêt de six mois.

Richards, 20 ans, a fait trois apparitions de haut niveau pour le Bayern, champion de Bundesliga, cette saison, et a récemment figuré pour ses réserves en 3. Liga.

Le défenseur était sur le banc pour la victoire 4-1 du Bayern sur Hoffenheim samedi, et les rejoint maintenant en prêt pour le reste de la saison.

« Je suis impatient de franchir les prochaines étapes de mon développement à Hoffenheim. Il est important que je reprenne plus d’entraînement en Bundesliga maintenant. J’ai de grands objectifs et j’aimerais progresser au FC Bayern », a-t-il déclaré.

Richards a rejoint le Bayern en provenance du FC Dallas dans le cadre d’un contrat permanent en janvier 2019 et a remporté son premier départ en Bundesliga lors de la victoire 4-3 contre le Hertha Berlin le 4 octobre – devenant le premier Américain à commencer un match de Bundesliga pour le Bayern en 120 ans. histoire du club – et a continué à faire sept apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

Il a fait ses débuts à l’USMNT contre le Panama en novembre et peut jouer au centre de la défense et à l’arrière droit. Le déménagement à Hoffenheim le voit retrouver l’ancien entraîneur de l’équipe réserve du Bayern, Sebastian Hoeness.

Hoffenheim est 12e de la Bundesliga et a un certain nombre de défenseurs blessés avec Kevin Akpoguma, Benjamin Hübner et Ermin Bicakcic tous mis à l’écart.