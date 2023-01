Bayern Munich : Kimmich sauve le match nul face à Cologne

L’équipe numéro un de la Bundesliga est en crise. Pour une équipe qui devrait remporter la plupart des matchs de manière convaincante, le FC Bayern Munich n’a réussi qu’un match nul décevant contre le FC Köln mardi soir.

Jusqu’à présent, le FC Bayern a mal démarré la nouvelle année. Les leaders de la ligue n’ont sauvé qu’un heureux match nul 1-1 contre un FC Köln effronté après qu’un tir puissant de Joshua Kimmich soit entré dans le filet à la 90e minute.

A trois semaines de son match d’UEFA Champions League contre le Paris Saint-Germain, l’équipe de l’entraîneur Julian Nagelsmann tente désespérément de retrouver la forme.

Deuxième match nul 1-1 consécutif

Cologne a pu profiter de l’impressionnante victoire 7-1 contre Brême et a pris les devants à la quatrième minute grâce à Ellyes Skhiri. Le footballeur de l’équipe nationale allemande Kimmich a égalisé tardivement, après une tentative précédemment infructueuse. Désormais, l’avance du Bayern en championnat avant son affrontement contre l’Eintracht Francfort samedi pourrait être réduite à seulement trois points.

Nagelsmann n’a apporté aucun changement à son onze de départ après le match nul 1-1 en début d’année contre le RB Leipzig. Pour le champion du monde Thomas Müller, il n’y avait qu’une place sur le banc jusqu’à la 68e minute.

Le Bayern Munich, qui a limogé lundi l’entraîneur des gardiens Toni Tapalovic, a immédiatement ressenti de la pression. Après un corner de Florian Kainz et une tête de Julian Chabot, Skhiri se retrouve au second poteau, complètement ouvert. Le nouveau gardien du Bayern, Yann Sommer, était impuissant alors que Skhiri a fait un zéro.

Le Bayern a pris plus d’initiative, mais les actions sauvages ont souvent manqué de précision, de détermination et d’idée. Comme à Leipzig, Joshua Kimmich n’était pas le meneur habituel. Peu de choses sont venues de Jamal Musiala, ni de Serge Gnabry. Après son court voyage controversé à la Fashion Week de Paris dimanche, le Nationalelf Le joueur était particulièrement au centre de l’attention car son voyage a provoqué le ressentiment des fans.

Nagelsmann a remplacé les faibles Gnabry et Leon Goretzka par Kingsley Coman et Ryan Gravenberch. Les deux ont apporté un certain élan. Mais Schwäbe a d’abord été le butin face à Matthijs de Ligt, Coman et Thomas Müller (79e), entré en jeu en tant que remplaçant.

Cologne a défendu son avance étroite pendant 90 minutes et s’est jeté dans chaque balle. Surtout en seconde période, il n’y a pas eu de soulagement du tout. Cologne avec zéro tir au but dans cette mi-temps. Le Bayern en avait 15. Et l’un d’eux était un coup de marteau de Kimmich à longue distance, qui ne pouvait pas être arrêté.

Le fait que le but soit venu à la 90e minute a fait une fin amère pour Cologne. Néanmoins, prendre le point est un grand accomplissement. Et le Bayern sera en colère que ce ne soit pas suffisant pour plus.

Photo: Imago