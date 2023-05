Bayern Munich contre Schalke 04 – Rapport de match de football – 13 mai 2023

Le Bayern Munich a battu Schalke en difficulté pour gagner 6-0 samedi, avec deux buts de Serge Gnabry, pour ouvrir une avance de quatre points au sommet de la Bundesliga et se rapprocher de sa 11e couronne consécutive en championnat avec deux matchs à jouer.

Les Bavarois sont à 68 points et ont encore deux matchs à jouer. Le Borussia Dortmund, qui en reste trois et affrontait le Borussia Mönchengladbach plus tard samedi, est à la deuxième place sur 64.

« Cette victoire nous donne une bonne ambiance pour les deux prochains matches », a déclaré l’entraîneur Thomas Tuchel. « Nous avons créé des occasions dès le début mais il n’y a pas besoin d’être euphorique. C’était une bonne performance et la prochaine étape dans la bonne direction.

« Nous avons gagné un peu de confiance et cela nous aide. Nous avons créé de nombreuses occasions, marqué de nombreux buts et cela nous fait du bien. Maintenant, nous devons porter cette énergie la semaine prochaine. »

Thomas Muller, dont l’avenir au club est incertain depuis sa mise au banc avec l’arrivée de Tuchel en mars, a profité d’une rare entame, ouvrant son compte à la 21e minute.

Joshua Kimmich a doublé son avance huit minutes plus tard avec un penalty bien frappé et, Schalke n’offrant aucune résistance, les Bavarois ont repris là où ils s’étaient arrêtés après la pause.

Gnabry a percé son tir à la 50e après le superbe travail précoce de Joao Cancelo dans la surface et l’international allemand a marqué son quatrième but lors des trois derniers matchs 15 minutes plus tard avec un sprint vertigineux de 50 mètres.

Gnabry est désormais le meilleur buteur du Bayern en Bundesliga cette saison avec 13 buts à ce jour.

Le remplaçant Mathys Tel s’est également inscrit sur la feuille de match grâce à une passe décisive de Jamal Musiala, puis s’est lui-même transformé en fournisseur pour Noussair Mazraoui dans les arrêts de jeu pour marquer une demi-douzaine de buts pour les hôtes.

La victoire a mis la pression sur Dortmund pour qu’il les égale plus tard samedi tout en offrant aux chefs de club un peu de répit après la sortie de l’équipe en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions sous Tuchel.