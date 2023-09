Bayern Munich 4-3 Manchester United (20 septembre 2023) Analyse du match

Le Bayern Munich a marqué deux fois en quatre minutes en première mi-temps pour les mettre sur la bonne voie vers une victoire 4-3 sur un Manchester United en difficulté mercredi et prendre un départ gagnant dans le groupe A de la Ligue des champions.

Les hôtes ont semblé en contrôle tout au long du match malgré une défense parfois bâclée et se sont imposés avec une aubaine de sept buts, dont trois dans les dernières minutes.

Les buts de Leroy Sané et Serge Gnabry aux 28e et 32e minutes ont mis les hôtes fermement aux commandes avec United, blessé, qui a maintenant perdu ses trois derniers matches, retirant un but à la 49e grâce à l’effort dévié de Rasmus Hojlund.

Un penalty de Harry Kane, accordé pour une main de Christian Eriksen, a redonné l’avance de deux buts au Bayern quatre minutes plus tard, avant que le match ne se termine sur une série de buts tardifs.

Casemiro est intervenu à bout portant à la 88e minute, mais le remplaçant du Bayern, Mathys Tel, a marqué une fois de plus dans le temps additionnel avant que Casemiro n’en marque un autre de la tête pour United avec le dernier mouvement du match.

United, qui a perdu 3-1 contre Brighton & Hove Albion et Arsenal lors de ses deux matches précédents, a désormais encaissé trois buts ou plus lors de trois matches consécutifs pour la première fois depuis décembre 1978.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les visiteurs, Eriksen se rapprochant terriblement à la quatrième minute pour voir son tir bloqué par le gardien du Bayern Sven Ulreich.

C’est un hurleur du gardien de United, André Onana, qui a donné l’avantage au Bayern, l’international camerounais ayant mal jugé le tir apprivoisé de Sane et le laissant passer devant lui et dans le filet.

Avec l’entraîneur du Bayern Thomas Tuchel purgeant une suspension d’un match la saison dernière et l’assistant Zsolt Loew sur le banc, le Bayern a de nouveau marqué avec Jamal Musiala préparant Gnabry après une belle course en solo.

L’effort dévié de Hojlund quatre minutes après la reprise suite à une passe rapide de United leur a donné un peu d’espoir, mais le Bayern l’a rapidement éteint à la 53e avec le penalty de Kane.

« Déçu car nous devrions rester dans le match », a déclaré l’entraîneur de United Erik ten Hag. « Si vous marquez trois buts au Bayern Munich, vous devez prendre un point.

« Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de choses contre nous. Nous devons tenter notre chance. Nous avons affronté de grandes équipes lors des trois derniers matchs. »

Dans une finale effrénée, Casemiro a d’abord accroché le ballon à bout portant après avoir trébuché au sol à la 88e minute, puis a marqué de la tête son troisième but dans les arrêts de jeu, quelques secondes après que le remplaçant du Bayern, Tel, ait propulsé le ballon dans le toit des filets.

Les hôtes, désormais invaincus lors de leurs 28 derniers matches à domicile de la phase de groupes de la Ligue des champions, ont également touché le bois grâce à Sane et Thomas Müller en seconde période.