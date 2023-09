Bayern Munich 4-3 Man Utd : Andre Onana tient la main face à une erreur de la Ligue des champions – « C’est l’un des pires matchs auxquels j’ai joué » | Actualités footballistiques

Le gardien de Man Utd, Andre Onana, a assumé l’entière responsabilité de son erreur lors de la défaite 4-3 contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le qualifiant de « l’un des pires matchs que j’ai joué ».

L’international camerounais – signé cet été pour un contrat de 47,2 millions de livres sterling avec l’Inter Milan en remplacement de David De Gea – a commis une erreur calamiteuse après que le tir de Leroy Sane se soit tortillé sous son corps pour le premier match du Bayern.

Les Allemands ont remporté le premier match du Groupe A 4-3, malgré une riposte tardive de la part des visiteurs. Cependant, le mal était déjà fait en grande partie et Onana a admis que son début de vie à Man Utd ne s’était pas déroulé comme prévu.

Il a dit TNT Sport: « C’est difficile de perdre de cette façon car nous avons très bien commencé mais après mon erreur nous avons perdu le contrôle du match.

« C’est une situation difficile pour nous et pour moi, car j’ai laissé tomber l’équipe. L’équipe était vraiment bonne mais c’est à cause de moi que nous n’avons pas gagné ce match.

« Je suis content du travail de l’équipe mais nous devons avancer, c’est la vie d’un gardien de but. Nous n’avons pas gagné aujourd’hui à cause de moi.

« Leur premier tir cadré, j’ai fait une erreur, donc l’équipe a chuté à cause de cette erreur. Je dois apprendre, être fort et avancer même si ce n’est pas une situation facile. Je suis content du retour de l’équipe, nous nous sommes battus jusqu’au bout.

Clinton Morrison réagit alors qu’Andre Onana est fautif pour Manchester United au Bayern Munich.



« J’ai beaucoup à prouver. Mes débuts à Manchester n’ont pas été bons ni comme je le souhaiterais. La façon dont j’ai joué aujourd’hui a été l’un de mes pires matchs.

« C’est difficile car nous sommes un grand club qui veut tout gagner. C’était une bonne opportunité de rebondir après la situation à laquelle nous sommes confrontés. C’est une période difficile, nous devons être ensemble et continuer à travailler dur. »

Onana a également fait la une des journaux lors de ses débuts en Premier League, lorsque les Wolves n’ont pas obtenu de penalty après la faute du gardien sur Sasa Kalajdzic. Il a également laissé un lob de 45 mètres le battre lors d’un match amical de pré-saison contre Lens.

L’ancien arbitre de Premier League, Dermot Gallagher, vérifie que la faute tardive d’André Onana lors de la victoire 1-0 de Manchester United contre les Wolves aurait dû être annulée par le VAR et accordée sous forme de penalty.



Bien que son gardien ait reconnu son erreur, le manager de Man Utd, Erik ten Hag, a insisté sur la responsabilité collective, son équipe étant défensivement médiocre cette saison.

United a encaissé 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, le plus grand nombre de toutes les équipes de Premier League et a encaissé 3 buts ou plus lors de trois matchs consécutifs toutes compétitions confondues pour la première fois depuis décembre 1978 sous Dave Sexton.

Andre Onana a ajouté que son début de vie à Man Utd n’a pas été bon





Ten Hag a déclaré : « C’est bien qu’il fasse ça [owning the mistake] mais c’est une question d’équipe. Des erreurs peuvent être commises mais il faut rebondir en équipe.

« Quand vous marquez trois buts et qu’un joueur fait une erreur, c’est fini. Il faut croire qu’on peut rebondir, ce soir nous l’avons montré. Il faut rester dans le match et continuer malgré les erreurs.

« Pendant les 25 premières minutes, nous avons été meilleurs que Munich. Ensuite, ce but a été si facile. Ce n’est pas seulement Andre, si vous voyez à quel point Sané s’en sort facilement et cela a à voir avec la détermination. Vous ne laissez pas les joueurs ainsi «

Réagissant à la défaite 4-3 de Man Utd face au Bayern, Sam Wallace estime qu’il existe une réelle vulnérabilité dans la défense de Manchester United, tandis que Miguel Delaney pense qu’Erik ten Hag a peut-être perdu le lien avec ses joueurs.



Ten Hag déçu par la manière dont les buts encaissés

Erik ten Hag a remis en question la détermination de ses joueurs après avoir estimé que la défense n’était pas assez bonne lors de la défaite 4-3 de Manchester United contre le Bayern Munich.



En réfléchissant au match dans son ensemble, Ten Hag était déçu de la facilité avec laquelle le Bayern était capable de tirer, ce qui a considérablement augmenté après son premier but.

Man Utd avait été la meilleure équipe dans les 25 premières minutes mais n’en a pas profité, tandis que les Allemands ont été naturellement efficaces pour marquer leurs occasions – leurs deux buts en première mi-temps étaient leurs deux seuls tirs cadrés.

Il a dit TNT Sport: « Je suis déçu car nous aurions dû rester dans le match. Quand vous marquez trois buts au Bayern, vous devriez au moins prendre un point.

Il y a eu un moment amusant dans Soccer Special où Ryan Lowe a dit à Clinton Morrison, excité, de « se taire » après avoir réagi à un but lors du match Bayern Munich contre Manchester United.



« Nous sommes dans une période où beaucoup de choses vont contre nous mais nous devons tenter notre chance. Quand vous ne respectez pas les règles ou les principes de notre jeu, vous encaissez des buts mais nous avons affronté trois grandes équipes lors des trois derniers matchs. .

« Chaque match est important. Chaque match est énorme. Personne ne peut vous aider. Si vous voyez les 25 premières minutes, vous devez marquer mais sinon, restez dans le match et ne laissez pas les adversaires marquer un but comme Nous faisions.

« Il ne s’agit pas seulement de cette erreur, car même avant, il était trop facile pour un joueur de tirer. Il faut être cohérent dans de tels moments pour gagner des matchs. »

Kane enthousiasmé par l’équipe du Bayern

Harry Kane a marqué sur penalty pour mettre le Bayern Munich 3-1 contre Man Utd





Harry Kane a marqué son premier but en Ligue des champions pour le Bayern mercredi, marquant sur penalty après que le handball ait été donné par le VAR contre Christian Eriksen.

Il a également aidé Sané à ouvrir le score, poursuivant ainsi son bon début de vie en Allemagne, et affirme que l’avenir de cette équipe est passionnant.

« C’est toujours bien de marquer mais il y a place à amélioration », a déclaré Kane. TNT Sport.

« En tant qu’attaquant, je sais que je vais avoir des occasions, c’est excitant de jouer avec eux [creative players] mais nous apprenons encore à nous connaître. C’est passionnant ce qui va arriver, si nous faisons ce que nous faisons maintenant et ajoutons la compréhension, alors c’est vraiment excitant.

« Quand il y a un prix élevé, il y a toujours des attentes et vous voulez récompenser le club pour sa foi. Cela a été un très bon début. Nous sommes l’un des favoris, mais avant tout, nous devons faire le travail dans le groupe et j’espère que nous attendrons avec impatience les matchs à élimination directe.

Harry Kane a marqué son premier but en Ligue des champions pour le Bayern Munich sur penalty contre Manchester United, peu de temps après que les visiteurs aient marqué un but grâce à Rasmus Hojlund.



« Ils [Man Utd] traversent une période difficile et souffrent de blessures. Ils ont beaucoup de talent, ils peuvent marquer et renverser la situation très rapidement. Je ne m’inquiète pas trop pour eux, je suis concentré sur moi-même. Je suis sûr qu’ils vont s’améliorer et revenir à leur meilleur niveau, mais je me concentre juste sur nous et j’apprécie jusqu’à présent. »

L’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, s’est également montré satisfait des débuts européens de Kane pour le club, ajoutant : « Nous l’avons joué dans un rôle différent en demi-position aujourd’hui pour tourner et aider à notre vitesse sur les côtés.

« Nous l’avons trouvé plus impliqué en seconde période, comme la plupart des membres de l’équipe. Il était plus fluide, nous l’avons trouvé meilleur dans les mi-temps, ils se sont ouverts minute par minute.

« Ensuite, il a eu quelques occasions qu’il a saisies, ce qui est assez juste en tant que numéro 9. Il a marqué un penalty très important pour avoir à nouveau une avance de deux buts après avoir juste encaissé, donc tout va bien. »