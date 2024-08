Le bureau de Bayer dans le parc de recherche de l’Université de l’Illinois, Urbana-Champaign à Champaign, Illinois, le 4 novembre 2021. (Photo par Investigate Midwest)

Au cours des deux dernières décennies, j’ai couvert l’industrie agroalimentaire, et j’en suis arrivé à un constat irréfutable : le Parti républicain est généralement plus favorable que le Parti démocrate aux intérêts des grandes entreprises agricoles, le complexe industriel qui produit la majorité de notre alimentation. Il suffit de se limiter aux débats sur le projet de loi sur l’agriculture pour voir la vérité.

Tous les cinq ans, le Congrès doit réautoriser la Projet de loi sur l’agricultureune loi qui réglemente les programmes de filet de sécurité, les prêts agricoles, l’aide aux sinistrés et la conservation. Et voici le problème. Les législateurs démocrates ont tendance à se concentrer sur la protection et l’expansion des programmes de filet de sécurité tels que le Programme d’aide à la nutrition supplémentaire et concèdent généralement la plupart des décisions concernant les programmes agricoles aux Républicains.

Et cela convient parfaitement à Big Ag, car c’est le GOP qui représente de loin l’Amérique rurale – le pays des agriculteurs.

USDA de Recensement de l’agriculture de 2022 montre que le GOP contrôles Les 21 premiers districts du Congrès du pays en termes de ventes de produits agricoles. Et 81 des 100 premiers districts du Congrès. Tout cela n’échappe pas aux grands groupes agricoles, qui ont trouvé les Républicains plus qu’utiles pour faire passer sur le bureau du Président un texte de loi qu’ils appréciaient.

C’est la même chose au niveau des États. À l’exception de l’Illinois et du Minnesota, Les républicains ont le contrôle partisan de la ceinture agricole.

Tout cela nous amène aux luttes en cours de Bayer pour se débarrasser une fois pour toutes des poursuites judiciaires liées au glyphosate. Depuis l’achat de Monsanto en 2018, le glyphosate, l’ingrédient actif du désherbant Roundup, a été un boulet autour de son couL’entreprise pharmaceutique allemande perd des milliards de dollars à cause des verdicts des tribunaux qui estiment que le glyphosate contribue au lymphome non hodgkinien.

Les tribunaux fédéraux ont systématiquement statué contre les efforts de Bayer pour démontrer que de telles poursuites sont, en fait, préemptées par la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides. se disputer régulièrement Les plaignants affirment que les étiquettes de glyphosate de Bayer ne préviennent pas que l’utilisation du produit pourrait potentiellement conduire à un lymphome non hodgkinien. Les plaignants affirment ensuite que la FIFRA interdit la vente de tout pesticide mal étiqueté, ce qui suggère que Bayer a l’obligation légale de mettre en garde contre les dangers de l’utilisation du glyphosate.

De son côté, Bayer maintient que l’Agence de protection de l’environnement n’a jamais déterminé que le glyphosate pouvait causer le cancer et que la FIFRA interdit spécifiquement aux États d’exiger un avertissement sur le cancer si l’avertissement est « différent ou en plus » de l’étiquette approuvée par le gouvernement fédéral.

Malheureusement pour Bayer, les tribunaux ne sont pas d’accord. Plus récemment, la Cour d’appel du 11e circuit de Carson contre Monsanto a rejeté la demande de Bayer d’un examen en banc d’une décision d’un panel de trois juges estimant que « la FIFRA n’empêche pas implicitement l’avertissement que la loi géorgienne exigerait ».

La neuvième cour d’appel n’a pas non plus été sensible aux arguments de Bayer, jugeant en 2021 Hardeman contre Monsanto que la plainte du plaignant pour défaut d’avertissement n’a pas été écartée par la FIFRA en raison de l’interdiction de l’étiquetage erroné.

Les tribunaux fédéraux étant dans l’ensemble peu utiles, Bayer envisage probablement la possibilité d’utiliser les tribunaux des faillites pour obtenir une carte de sortie de prison gratuite.

Ce n’est pas tout. Bayer cherche également à tirer parti de ses relations avec tous ces législateurs républicains dans les zones rurales d’Amérique pour empêcher les gens de poursuivre en justice pour le glyphosate. Point final.

Bayer fait actuellement pression sur les commissions agricoles de la Chambre des représentants et du Sénat fédéral. d’inclure dans le nouveau projet de loi agricole des dispositions visant à mettre fin aux litiges liés au glyphosate. Texte rédigé par Bayer.

Bayer frappe également à la porte de tous les États agricoles dirigés par des gouvernements républicains. Le plan de Bayer est d’utiliser son influence auprès des élus pour élaborer des projets de loi visant à supprimer la possibilité d’engager des poursuites contre le glyphosate.

L’Iowa est un exemple. Quelques porte-parole de Bayer ont récemment ont présenté leur projet de loi à un sous-comité de la Chambre de l’Iowa sur l’agriculture. Le mesure Le projet de loi a été rapidement adopté par le sous-comité et attend d’être examiné par le Comité de l’agriculture de la Chambre.

Français « Nonobstant toute disposition contraire, pour tout pesticide enregistré auprès de l’agence américaine de protection de l’environnement en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides, USC §136 et suivants, l’étiquette approuvée par l’agence américaine de protection de l’environnement lors de l’enregistrement du pesticide, ou une étiquette conforme à l’évaluation de la santé humaine la plus récente effectuée en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides, ou une étiquette conforme à la classification de cancérogénicité de l’agence américaine de protection de l’environnement pour le pesticide en vertu de la loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides, sera suffisante pour satisfaire à toutes les exigences d’un avertissement concernant la santé ou la sécurité en vertu du chapitre 206, de toute autre disposition ou doctrine du droit de l’État, y compris, sans limitation, le devoir d’avertir, ou tout autre devoir de common law d’avertir. »

Des efforts de lobbying similaires de Bayer sont également en cours Idaho. Et Floride. Et MissouriIl semble que Bayer ne reculera devant rien pour atténuer son exposition légale au glyphosate. Texas two-step, une méthode éthiquement discutable. Empêcher les gens de poursuivre parce que vous pourriez perdre ? Allez-y. Tout pour économiser de l’argent. Chercher un tribunal amical pour vous tirer d’affaire et créer la possibilité que la Cour suprême accepte le certiorari ? Juste un autre lundi. Eh bien, ce n’est pas le travail du gouvernement de nettoyer le désordre de Bayer en lui donnant un laissez-passer.

C’est ainsi que fonctionnent généralement les grandes entreprises agricoles. Et elles s’en tirent impunément parce que le public américain n’est pas au courant de toutes les manigances. Si le public savait vraiment comment le complexe agricole le traite comme un escroc, il serait furieux. Si seulement…

Ce article est apparu pour la première fois sur Enquête sur le Midwest et est republié ici sous une licence Creative Commons.

Investigate Midwest est une salle de presse indépendante à but non lucratif. Notre mission est de servir l’intérêt public en dénonçant les pratiques dangereuses et coûteuses des sociétés et institutions agricoles influentes grâce à un journalisme d’investigation approfondi et basé sur des données. Visitez-nous en ligne à www.investigatemidwest.org.