Bayer Leverkusen en pourparlers pour signer Xhaka d’Arsenal – sources

Le Bayer Leverkusen est en pourparlers pour signer le milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhaka, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 30 ans a encore un an sur son contrat actuel et bien que les Gunners aient la possibilité de prolonger d’un an, des sources affirment que le club n’a pas encore déclenché la clause.

Cela a créé une incertitude dans l’esprit du milieu de terrain quant à son avenir et Leverkusen a cherché à capitaliser en approchant les Gunners avec une offre estimée à environ 15 millions d’euros.

Un accord n’est pas encore finalisé mais Xhaka est prêt à partir si Arsenal n’est pas disposé à lui proposer un nouveau contrat à plus long terme.

Granit Xhaka a été un élément clé du défi surprise du titre de Premier League d’Arsenal cette saison. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Les Gunners cherchent à remanier leur milieu de terrain cet été et ont ciblé Declan Rice de West Ham, bien que l’international anglais coûtera probablement 100 millions de livres sterling ou plus.

Moises Caicedo de Brighton est une autre option à l’étude. Il reste possible qu’Arsenal essaie de signer deux milieux de terrain centraux dans le but de combler l’écart sur Manchester City, qui semble presque certain de remporter son cinquième titre en six saisons après que les Gunners aient été battus 3-0 à domicile par Brighton dimanche.

La sortie de Xhaka créerait de l’espace dans l’équipe pour de nouveaux arrivants potentiels, mais cela marquerait une fin surprenante à sa renaissance au club, après avoir été dépouillé de la capitainerie sous le prédécesseur d’Arteta, Unai Emery, pour se rétablir comme un élément clé de la direction d’Arsenal. groupe cette saison.

L’international suisse a sept buts et sept passes décisives en 45 apparitions dans toutes les compétitions ce trimestre et plus tôt ce mois-ci, Arteta a déclaré à propos de Xhaka : « Je suis extrêmement satisfait de Granit, je pense qu’il connaît une saison incroyable, probablement la meilleure saison qu’il ait avait au club et nous sommes vraiment heureux de l’avoir. »

Cependant, le club a estimé qu’il n’offrirait pas de nouvelles conditions à Xhaka et des sources ont déclaré à ESPN que dans ce scénario, il préférerait passer à la prochaine phase de sa carrière plutôt que de voir la dernière année de son contrat dans le nord de Londres. .