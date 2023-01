Bayer Leverkusen contre Borussia Dortmund – Rapport de match de football – 29 janvier 2023

Le Borussia Dortmund a battu le Bayer Leverkusen 2-0 dimanche pour sa troisième victoire en trois matches de championnat depuis la reprise de la Bundesliga après la trêve hivernale, grimpant à moins de trois points de la première place.

La victoire confortable de Dortmund a mis fin à la série de cinq victoires de Leverkusen en Bundesliga, les faisant tomber à la neuvième place.

L’international allemand Karim Adeyemi a inscrit son premier but en Bundesliga après un bon mouvement de passe de Dortmund à la 33e minute, Moussa Diaby de Leverkusen ayant auparavant forcé un superbe arrêt du gardien de Dortmund Gregor Kobel.

Le gardien a dû venir à nouveau à la rescousse trois minutes après la reprise, arrêtant à la fois Diaby et Amine Adli dans la double chance de Leverkusen de égaliser.

“Aujourd’hui, ce n’était pas seulement une victoire importante mais aussi une victoire méritée et c’est quelque chose que nous avons aimé. Nous avons encore un long chemin à parcourir mais c’était un bon pas maintenant”, a déclaré l’entraîneur de Dortmund Edin Terzic. “Nous avons réalisé une performance solide et solide. Mais ne nous faites pas passer pour meilleurs que nous ne le sommes vraiment ou pires que nous ne le sommes.

Les joueurs de Dortmund célèbrent après avoir marqué un but contre le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Getty Images

“Cette victoire ne signifiera pas grand-chose si nous ne persévérons pas et continuons à offrir les mêmes performances. Nous sommes satisfaits des neuf points [from three matches this year].”

Les visiteurs, qui affrontent Chelsea le 15 février en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ont ensuite doublé leur avance à la 53e lorsque le défenseur Edmond Tapsoba a transformé une réduction de Marius Wolf en son propre but.

Le défenseur central burkinabè a eu une soirée à oublier après avoir failli marquer un deuxième but contre son camp à la 72e.

Il a tenté d’effacer une autre réduction, cette fois de Julian Brandt, mais l’a plutôt poignardé vers le but avant que Jeremie Frimpong ne vienne à la rescousse et ne dégage sur la ligne.

La troisième victoire consécutive de Dortmund les a propulsés à la quatrième place avec 34 points, trois sur le Bayern Munich, leader, et un derrière le RB Leipzig, troisième. Leverkusen est 24 à la neuvième place.