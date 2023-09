Bay Munich 4 – 3 Man Utd

Harry Kane a marqué son premier but en Ligue des champions pour le Bayern Munich en battant un Manchester United épuisé 4-3 lors de son premier match du Groupe A, avec trois buts dans les six dernières minutes.

La préparation d’un célèbre match européen s’était concentrée sur les liens de transfert passés de Kane avec Man Utd, bien que le capitaine anglais ait affirmé que le Bayern était toujours la bonne destination pour lui après avoir quitté Tottenham.

Mais il y avait encore une pointe d’ironie alors qu’il sortait du point de penalty pour son premier but en Ligue des champions pour l’équipe allemande, donné après un examen VAR chaotique et controversé pour un handball de Christian Eriksen.

Cela est intervenu peu de temps après le premier but de Rasmus Hojlund à Manchester United (49), bien inscrit par le joueur de 20 ans lors de ses débuts européens avec son nouveau club.

Le match semblait se diriger vers une victoire confortable 3-1 pour le Bayern, mais six dernières minutes à l’envers ont montré que Man Utd avait encore du combat en eux. Casemiro (88, 90+5) a marqué deux fois, de chaque côté d’un quatrième de Mathys Tel pour les hôtes.

Les signes de vie seront les bienvenus après – comme cela a souvent été le cas cette saison – Man Utd a créé ses propres problèmes en défense en première mi-temps. Ils ont désormais encaissé trois buts ou plus lors de trois matchs consécutifs toutes compétitions confondues pour la première fois depuis décembre 1978.

C’est un hurleur d’Andre Onana qui a vu Leroy Sane (28) ouvrir pour le Bayern, avant qu’une belle finition de Serge Gnabry (32) ne double l’avance des hôtes.

Dans une interview honnête avec TNT Sport, Onana a reconnu son erreur en déclarant : « L’équipe était vraiment bonne mais c’est à cause de moi que nous n’avons pas gagné ce match.

« J’ai beaucoup à prouver. Mes débuts à Manchester n’ont pas été bons ni comme je le souhaiterais. La façon dont j’ai joué aujourd’hui a été l’un de mes pires matchs.

« C’est difficile car nous sommes un grand club qui veut tout gagner. C’était une bonne opportunité de rebondir après la situation à laquelle nous sommes confrontés. C’est une période difficile, nous devons être ensemble et continuer à travailler dur. »

Les champions de Bundesliga prennent la tête du groupe A après le match nul 2-2 de Galatasaray et Copenhague plus tôt mercredi. Man Utd occupe la dernière place du groupe après un match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paul Gilmour et Flex reviennent sur la défaite 4-3 de Manchester United face au Bayern Munich en Ligue des Champions



Comment le Bayern a battu Man Utd lors du premier match de la Ligue des champions

Image:

Man Utd a désormais perdu 18 de ses 35 derniers matches à l’extérieur toutes compétitions confondues.





Manchester United a bien débuté à l’Allianz Arena. Ils auraient dû prendre l’avantage en quatre minutes lorsqu’Eriksen envoya un beau ballon dans la surface de réparation. Mais un tacle opportun d’Alphonso Davis empêchait Facundo Pellistri de frapper, avant que le suivi d’Eriksen ne soit stoppé par Sven Ulreich.

Man Utd a continué à rendre la vie difficile au Bayern, mais une mauvaise erreur d’Onana a permis aux hôtes de prendre l’avantage. Un ballon fileté de Kane a trouvé Sane, dont le tir bas – au mieux spéculatif – a réussi à se tortiller sous le corps du gardien de but et au fond des filets.

Actualités de l’équipe Man Utd n’a apporté qu’un seul changement depuis la défaite contre Brighton. Scott McTominay est tombé sur le banc, remplacé par Facundo Pellistri, qui n’en était qu’à sa deuxième titularisation pour le club.

Les recrues estivales Rasmus Hojlund et Sergio Reguilon, qui ont tous deux impressionné lors de leurs débuts à domicile ce week-end, ont conservé leur place.

Le capitaine anglais Harry Kane a fait ses débuts avec le Bayern Munich en Ligue des champions après un bon début de vie en Allemagne.

Sans surprise, une seconde a suivi cinq minutes plus tard. C’était un jeu sublime de Jamal Musiala de faire irruption dans la surface. Il a ensuite retiré le but pour un Gnabry en attente, qui s’est glissé dans le coin le plus éloigné.

Bien que Man Utd ait offert peu de réponse en première mi-temps, ils ont riposté quatre minutes après la pause pour se donner une bouée de sauvetage. Marcus Rashford a tapé le ballon dans la trajectoire de Hojlund, et ce fut une finition soignée de l’avant dans le coin le plus éloigné.

Mais Man Utd a reçu une autre main dure après que le Bayern ait reçu un penalty peu de temps après. Au départ, il semblait que VAR avait rejeté les réclamations après que le centre de Dayot Upamecano ait touché Eriksen sur le dessus du bras.

Image:

Harry Kane a marqué sur penalty pour mettre le Bayern Munich 3-1 contre Man Utd





Cependant, VAR a réexaminé l’incident, envoyant finalement l’arbitre à l’écran. Le penalty a ensuite été accordé – sur un hochement de tête d’Erik ten Hag – alors que Kane a habilement dépassé Onana pour son premier but en Ligue des champions pour le Bayern Munich.

Le Bayern a continué à faire pression pour en obtenir un autre – Sane a frappé le poteau avant que le gardien de Man Utd ne se rachète avec une série d’arrêts pour refuser Musiala et Eric Maxim Choupo-Moting.

Notes des joueurs Bayern : Ulreich (6), Laimer (7), Upamecano (7), Kim (7), Davies (7), Kimmich (7), Goretzka (7), Sane (8), Musiala (8), Gnabry (8), Kane (7). Sous-marins : Coman (6), Choupo-Moting (7), Muller (n/a), Tél (n/a) Homme Utd: Onana (5), Dalot (7), Lindelof (6), Martinez (6), Reguilon (7), Casemiro (7), Eriksen (6), Fernandes (6), Pellistri (6), Hojlund (6), Rashford (7). Sous-marins : McTominay (6), Martial (7), Garnacho (6).

Mais il y avait un drame à venir et cela a commencé lorsque Casemiro a marqué le deuxième but de Man Utd à la 88e minute. Il a été repéré par Anthony Martial et, bien qu’il se soit retrouvé au sol lorsque son premier effort a été bloqué, il a réussi à ramener le ballon à la maison avec son pied.

Le Bayern a donné à Man Utd une leçon tout au long sur la façon de réagir aux buts, et a ajouté son quatrième but dans la deuxième des quatre minutes supplémentaires – après que Thomas Muller ait touché le poteau. Mais c’était une belle finition de Tel, qui devait être le dernier but du match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Clinton Morrison réagit alors qu’Andre Onana est fautif pour Manchester United au Bayern Munich



Mais Casemiro a eu un dernier mot sur le dernier coup de pied. Il a hoché la tête après un coup franc de Bruno Fernandes, mais malgré l’élan, il ne restait plus de temps pour égaliser.

Ten Hag : Sane s’est qualifié trop facilement

Erik Ten Hag, manager de Man Utd :

« Je suis déçu car nous aurions dû rester dans le match. Quand vous marquez trois buts au Bayern, vous devriez au moins prendre un point.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Erik ten Hag a remis en question la détermination de ses joueurs après avoir estimé que la défense n’était pas assez bonne lors de la défaite 4-3 de Manchester United contre le Bayern Munich.



« Nous sommes dans une période où beaucoup de choses vont contre nous mais nous devons tenter notre chance. Quand vous ne respectez pas les règles ou les principes de notre jeu, vous encaissez des buts mais nous avons affronté trois grandes équipes lors des trois derniers matchs. .

« C’est bien qu’il fasse ça [Onana owning his mistake] mais c’est une question d’équipe. Des erreurs peuvent être commises mais il faut rebondir en équipe. Quand vous marquez trois buts et qu’un joueur fait une erreur, c’est fini.

« Il faut croire qu’on peut rebondir, ce soir nous l’avons montré. Il faut rester dans le match et continuer malgré les erreurs.

« Pendant les 25 premières minutes, nous étions meilleurs que Munich. Ensuite, ce but a été si facile. Il n’y a pas que Andre, si vous voyez à quel point Sane s’en sort facilement et cela a à voir avec la détermination. Vous ne laissez pas les joueurs ainsi C’est à ce moment-là que nous devons franchir la ligne d’arrivée en tant qu’invincible et en tant qu’équipe pour gagner des matchs car cela a commencé là.

« Chaque match est important. Chaque match est énorme. Personne ne peut vous aider. Si vous voyez les 25 premières minutes, vous devez marquer mais sinon, restez dans le match et ne laissez pas les adversaires marquer un but comme Nous faisions.

« Il ne s’agit pas seulement de cette erreur, car même avant, il était trop facile pour un joueur de tirer. Il faut être cohérent dans de tels moments pour gagner des matchs.

Kane : Nous sommes l’un des favoris du CL

Harry Kane s’adressant à TNT Sports :

« C’était une fin folle, mais pour la majorité, nous l’avons contrôlé, avons dicté le rythme et nous avons perdu notre concentration dans les cinq dernières minutes. Dans l’ensemble, c’était un très bon début contre une équipe coriace.

« C’est toujours bien de marquer mais il y a place à amélioration.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Harry Kane a marqué son premier but en Ligue des champions pour le Bayern Munich sur penalty contre Manchester United, peu de temps après que les visiteurs aient marqué un but grâce à Rasmus Hojlund.



« En tant qu’attaquant, je sais que je vais avoir des occasions, c’est excitant de jouer avec eux [creative players] mais nous apprenons encore à nous connaître. C’est passionnant ce qui va arriver, si nous faisons ce que nous faisons maintenant et ajoutons la compréhension, alors c’est vraiment excitant.

« Quand il y a un prix élevé, il y a toujours des attentes et vous voulez récompenser le club pour sa foi. Cela a été un très bon début. Nous sommes l’un des favoris, mais avant tout, nous devons faire le travail dans le groupe et j’espère que nous attendrons avec impatience les matchs à élimination directe.

« Ils [Man Utd] traversent une période difficile et souffrent de blessures. Ils ont beaucoup de talent, ils peuvent marquer et renverser la situation très rapidement. Je ne m’inquiète pas trop pour eux, je suis concentré sur moi-même. Je suis sûr qu’ils vont s’améliorer et revenir à leur meilleur niveau, mais je me concentre juste sur nous et j’apprécie jusqu’à présent. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Il y a eu un moment amusant dans Soccer Special où Ryan Lowe a dit à Clinton Morrison, excité, de « se taire » après avoir réagi à un but lors du match Bayern Munich contre Manchester United.



Le manager du Bayern Thomas Tuchel à propos de Kane : « Nous l’avons joué dans un rôle différent en demi-position aujourd’hui pour tourner et aider à notre vitesse sur les côtés.

« Nous l’avons trouvé plus impliqué en seconde période, comme la plupart des membres de l’équipe. Il était plus fluide, nous l’avons trouvé meilleur dans les mi-temps, ils se sont ouverts minute par minute.

« Ensuite, il a eu quelques occasions qu’il a saisies, ce qui est assez juste en tant que numéro 9. Il a marqué un penalty très important pour avoir à nouveau une avance de deux buts après avoir juste encaissé, donc tout va bien. »

Statistiques Opta – Sane marque à nouveau contre Man Utd

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Réagissant à la défaite 4-3 de Manchester United en UCL, Sam Wallace du Telegraph estime qu’il existe une réelle vulnérabilité dans leur défense, tandis que Miguel Delaney de The Independent pense qu’Erik ten Hag a peut-être perdu le lien avec ses joueurs.



Manchester United a perdu trois matches consécutifs au cours d’une même saison toutes compétitions confondues pour la première fois depuis avril 2019 sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Bayern Munich a remporté son match d’ouverture de l’UEFA Champions League lors de chacune de ses 20 dernières participations – aucun autre club ne l’a fait lors de plus de 12 participations consécutives dans la compétition.

Manchester United a encaissé 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, soit le plus grand nombre de toutes les équipes de Premier League.

Leroy Sané a marqué lors de matches consécutifs contre Manchester United, marquant également contre eux pour Manchester City en avril 2019. Sané est désormais directement impliqué 20 buts lors de ses 18 derniers matches à domicile en UEFA Champions League (12 buts, 8 passes décisives).

Et après?

Manchester United cherchent à lancer leur saison de Premier League à Burnley le samedi soir. Coup d’envoi à 20h. Jeu uni Galatasaray lors de leur prochain match du Groupe A de Ligue des Champions, le mardi 3 octobre. Coup d’envoi à 20h.

Le Bayern Munich accueille le VfL Bochum en Bundesliga samedi à 14h30. Leur prochain match de Ligue des Champions les verra en visite Copenhague le 3 octobre. Coup d’envoi à 20h.