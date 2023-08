Bay Munich 3 – 1 FC Augsbourg

Harry Kane a poursuivi son brillant début de vie en tant que joueur du Bayern Munich en marquant deux fois lors de son premier départ à domicile lors d’une victoire 3-1 contre Augsbourg à l’Allianz Arena.

Le capitaine anglais avait marqué un but et aidé un autre but lors de ses débuts en Bundesliga contre le Werder Brême vendredi dernier et, après un début tranquille à Munich, il a doublé l’avance de son équipe sur penalty après que le malheureux but contre son camp de Felix Uduokhai leur ait donné l’avantage après 32. minutes.

Kane a doublé son total avec un peu plus de 20 minutes à jouer lorsqu’il a couru sur le ballon d’Alphonso Davies et a décoché un tir au-delà de Finn Dahmen dans le but d’Augsbourg avant même que le gardien de but ne puisse déclencher une réaction – et il a eu des chances de compléter son triplé en les dernières minutes du match également.

Augsbourg a réussi à réduire l’écart en fin de match pour atténuer un peu la victoire, Dion Beljo profitant d’un moment de concentration dans la défense du Bayern pour dépasser Sven Ulreich.

Comment le premier départ à domicile de Kane s’est déroulé comme un rêve

20 minutes – Kane montre sa qualité en profondeur avec un ballon intelligent par-dessus vers Leroy Sane sur le flanc droit. Il le dépose ensuite pour Noussair Mazraoui, mais le centre qui suit est extrêmement lâche.

27 minutes – Un après-midi tranquille pour le capitaine anglais jusqu’à présent, avec seulement six touches de ballon à ce stade.

40 minutes – Le Bayern remporte un penalty après que Niklas Dorsch ait géré le tir de Joshua Kimmich dans la surface. Kane intervient et écrase son coup de pied au milieu, alors que Finn Dahmen plonge à sa gauche, pour marquer deux buts en deux matchs de Bundesliga.

49 minutes – Premier effort significatif de Kane dans le match. Il fait une bonne course pour atteindre le ballon en profondeur de Kingsley Coman et retient Felix Uduokhai, mais passe au-dessus de la barre sous un angle serré près du deuxième poteau.

69 minutes – Kane marque son troisième but en deux matchs de Bundesliga. Coman remet le ballon à Alphonso Davies, qui le passe pour qu’il puisse courir dessus. Son mouvement est brillant et la finale est composée.

85 minutes – Le remplaçant Konrad Laimer localise Kane avec un centre rapide depuis le flanc droit. Il se connecte bien, mais oriente sa tête loin du montant droit.

90+2 minutes – Kane concède un corner au premier poteau après avoir reculé pour défendre, et aide à dégager le ballon lorsque le deuxième corner suit peu de temps après.

90+5 minutes – L’attaquant tente un autre tir dans les dernières secondes, qui est détourné en corner, mais l’arbitre siffle à plein temps avant que le coup de pied arrêté puisse être joué.

Quelle est la prochaine étape pour Kane et le Bayern ?

Le Bayern Munich revient en Bundesliga le samedi 2 septembre à 17h30, lors de son déplacement au Borussia Mönchengladbach, lors d'un match en direct sur Sky Sports Football.

