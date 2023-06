Bawaal : Varun Dhawan, vedette de Janhvi Kapoor barré par Nitesh Tiwari en route pour OTT ? [Exclusive]

L’un des nouveaux accords que les gens attendaient avec impatience est Bawaal. Le film de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor devait sortir le 6 octobre 2023. Le film est le premier des enfants vedettes talentueux avec Nitesh Tiwari. Le cinéaste est connu pour ses énormes succès comme Dangal et Chhichhore. Nous avons une grosse mise à jour concernant la sortie du film. Il semble que les fabricants aient décidé d’emprunter la voie OTT. Le film arrivera directement sur la plateforme numérique. Les droits ont été achetés par l’une des plus grandes plateformes OTT du marché. Bien que nous connaissions les détails confirmés, nous ne pouvons pas divulguer les détails tant que l’annonce officielle n’a pas été faite.

BAWAAL UNE ROMANCE DE PETITE VILLE

Le film se déroule dans une petite ville indienne. Varun Dhawan joue un jeune homme qui veut épouser la plus belle fille de la ville. Il sent qu’en faisant cela, il peut améliorer son statut social. Nitesh Tiwari a tourné avec la magnifique paire dans certaines des belles villes d’Europe. Une source nous a dit que les fabricants reconnaissent le potentiel des versions OTT. L’un des meilleurs exemples est Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai. Le film obtient maintenant une sortie en salles, ce qui témoigne de son succès. Même Bloody Daddy a choisi la voie OTT avec une première numérique sur Jio Cinema. De grands noms comme Shahid Kapoor et Ali Abbas Zafar y étaient également associés.

LES FABRICANTS DE BAWAAL SONT EXCITÉS À CE SUJET

Les réalisateurs du film de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor sont très enthousiastes à propos de la même chose. Nitesh Tiwari a sa propre marque. Dans le passé, les films de Janhvi Kapoor comme Good Luck Jerry sont venus directement sur OTT. L’actrice a été félicitée pour son travail dans Mili. Le dernier film de Varun Dhawan, Bhediya, s’est plutôt bien comporté au cinéma et a reçu une excellente réponse sur Jio Cinema.

Les cinéastes apprécient la façon dont OTT leur permet d’atteindre des millions de personnes dans le monde. Le mois d’octobre est chargé pour tous les cinéphiles. Nous avons des films comme The Vaccine War, Emergency, Ganapath, Tiger Nageswara Rao et Yaariyaan 2.