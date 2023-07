Bawaal: Varun Dhawan, la star de Janhvi Kapoor prend la route directe OTT pour CETTE raison

Les fans de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor ont été bouleversés lorsque la nouvelle est arrivée que Bawaal allait directement sur OTT. Le dernier film de Varun Dhawan, Bhediya, a reçu une bonne réponse, et même Jug Jugg Jeeyo avait fait des affaires décentes. Janhvi Kapoor avait mis en place une note sur son histoire Insta qui faisait sentir aux fans si elle essayait de manière cryptique de transmettre qu’elle n’était pas satisfaite de la décision. Bawaal est réalisé par Nitesh Tiwari et les fans espéraient que ce serait un bon film commercial. Maintenant, les raisons apparentes pour lesquelles Sajid Nadiadwala a pris cette décision sont révélées.

OFFRE INCROYABLE POUR LES PRODUCTEURS

Selon un rapport de Bollywood Hungama, Sajid Nadiadwala a obtenu beaucoup d’Amazon Prime Video. Même le marché OTT traverse une sorte de crise. Il y a trop de projets et la majorité d’entre eux ne fonctionnent pas très bien. Les producteurs n’obtiennent pas non plus de bons rendements. Le portail a rapporté que Sajid Nadiadwala avait obtenu Rs 110 crores d’Amazon Prime Video. Cette somme est suffisante pour couvrir la majorité des coûts de production. La source a été citée comme disant : « Comme tout le monde le sait, Bawaal n’est pas votre film commercial banal, et l’offre d’Amazon a donné à Sajid et à son équipe la sécurité de retours assurés. Varun et Janhvi ont également accepté cette décision car le film n’a pas ces attributs commerciaux. »