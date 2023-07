Bawaal Screening : Varun Dhawan et Janhvi Kapoor surprennent les fans avec une séance de selfie impromptue [Watch Video]

Le film très attendu « Bawaal » a déjà commencé à créer des vagues d’excitation parmi les fans, et les acteurs principaux Varun Dhawan et Janhvi Kapoor ont récemment ajouté à la frénésie en surprenant les fans avec une séance de selfie impromptue lors d’une projection spéciale.

Dans un geste réconfortant, Varun et Janhvi ont décidé d’exprimer leur gratitude à leurs fidèles fans en prenant le temps d’interagir avec eux et de capturer des moments mémorables à travers des selfies. Les acteurs, connus pour leurs personnalités affables, n’ont ménagé aucun effort pour que les fans se sentent spéciaux et appréciés. Les vidéos de la session de selfie impromptue se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, montrant la joie et l’excitation pures sur les visages des fans chanceux. L’énergie contagieuse de Varun et Janhvi et leur lien authentique avec leurs fans ont créé une atmosphère électrique, laissant tout le monde impressionné par leur humilité et leur nature terre-à-terre. Les acteurs ont à tour de rôle cliqué sur des selfies avec leurs supporters enthousiastes, s’assurant que chaque fan ait la chance de chérir un moment personnel avec ses stars préférées. Les sourires authentiques et la chaleur échangés au cours de la session ont illustré le lien fort entre les acteurs et leurs fans. À l’approche de la sortie de « Bawaal », les fans attendent avec impatience de voir la magie à l’écran créée par Varun Dhawan et Janhvi Kapoor. La séance de selfie impromptue témoigne de leur appréciation pour le soutien et le dévouement indéfectibles de leurs fans.