Bawaal : Les internautes scolarisent Varun Dhawan alors qu’il mord l’oreille de Janhvi Kapoor pendant les promotions

Varun Dhawan et Janhvi Kapoor se préparent pour la sortie de leur prochain film Bawaal qui sortira le 21 juillet. Les deux sont occupés à promouvoir le film largement avant la sortie. Pendant ce temps, l’un des événements promotionnels a attiré l’attention des internautes et ils sont déçus par l’acteur. Une récente séance photo du casting principal de Bawaal devient virale sur Internet et une photo particulière des deux a précisément irrité les internautes. Voyons en quoi consistait l’image qui faisait de l’acteur la cible des trolls.

Varun Dhawan trollé pour avoir mordu Janhvi Kapoor

Alors que le couple à l’écran de Janhvi et Varun Dhawan est adoré, les internautes ont exprimé leur déception face à ce dernier. Une séance photo promotionnelle des deux est devenue virale sur Internet. Sur l’une des photos, on voit Varun Dhawan mordre l’oreille de Janhvi tout en la tenant par la taille. Alors que c’était un acte maladroit, les internautes n’ont pas tardé à troller l’acteur. Cette nouvelle photo est immédiatement devenue virale sur les réseaux sociaux et l’acte de l’acteur de Bhediya envers sa co-star n’est pas apprécié par les internautes qui l’ont ensuite scolarisé.

Jetez un oeil à la photo

De manière ludique, Varun Dhawan a mordu l’oreille de Jnahvi mais a reçu un contrecoup en ligne. Les gens sur les réseaux sociaux ont allégué qu’il franchissait les frontières et qu’il devenait également susceptible avec les co-stars féminines. Les utilisateurs de Reddit ont formé l’acteur en déclarant qu’il ne devrait pas accomplir de tels actes car il est marié. Un utilisateur a écrit, « Je reprends mes mots d’un autre post. C’est effrayant pour un homme marié. Quand ils ne jouent pas dans un film. » Un autre a écrit : « Je ne sais pas pourquoi les gens disent qu’il ne devrait pas faire tout cela parce qu’il est marié. Il ne devrait tout simplement pas faire tout cela même s’il était célibataire. » L’un d’eux a commenté: « La façon dont il devient susceptible avec ses co-stars féminines et s’en tire avec toutes ces pitreries est absolument ridicule. »

Auparavant, Varun Dhawan avait été accusé d’avoir soulevé Gigi Hadid dans les bras lors de l’événement NMACC sans son consentement. Plus tard, l’acteur a expliqué que tout était prévu et que Gigi le savait déjà et n’était pas mal à l’aise. Eh bien, il est difficile d’affronter les réseaux sociaux et tout acte de célébrités peut devenir un sujet de troll. Il est indispensable d’apprendre à gérer la pêche à la traîne sur Internet pour survivre dans ce monde.

À propos de Bawaal

Bawaal est un film dramatique romantique qui se déroule dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Le film met en vedette Janhvi Kapoor et Varun Dhawan ensemble pour la première fois dans des rôles principaux. Le film est dirigé par Nitesh Tiwari et produit par Sajid Nadiadwala sous les bannières de Nadiadwala Grandson Entertainment et Earthsky Pictures. Bawaal sortira le 21 juillet directement sur Amazon Prime Video.