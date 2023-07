Bawaal: La vraie raison pour laquelle Varun Dhawan, le film de Janhvi Kapoor sort sur OTT et non dans les salles

La bande-annonce Bawaal de Janhvi Kapoor et Varun Dhawan a été lancée lors d’un événement à Dubaï le 9 juillet. Avant le lancement, lorsque la bande-annonce a été publiée numériquement, elle a reçu une excellente réponse de la part des masses. Mais, alors que Bawaal se dirige vers une sortie sur Amazon Prime Video le 21 juillet, les fans ne peuvent s’empêcher de se demander pourquoi, malgré un casting étoilé, le film sortait sur la plate-forme OTT. Maintenant, le producteur de Bawaal, Sajid Nadiawala, qui était présent à l’événement de Dubaï, a répondu à cette question brûlante.

Sajid Nadiawala sur la sortie OTT de Bawaal

Dans une interaction, Sajid Nadiawala a révélé pourquoi l’équipe de Bawaal avait décidé d’opter pour une sortie OTT au lieu d’une première en salles. Il a déclaré: « Nous avons commencé ce film il y a environ un an et lorsque nous avons parcouru le matériel, après avoir vu les quotidiens et le montage, nous avons tous pensé que cela devrait être dit internationalement en un seul jour simultanément dans toutes les langues. »

Sajid Nadiawala dit que les acteurs et l’équipe de Bawaal se sont mis d’accord sur une première OTT

Sajid Nadiawala a ajouté que le réalisateur de Bawaal, Nitesh Tiwari, les acteurs du film, dont Varun Dhawan, accompagné des autres associés à Bawaal, avaient donné un signal vert pour que le film ait une sortie OTT, d’autant plus qu’ils se sont associés à un si « grand » plate-forme comme Amazon. « Ils étaient tellement bouleversés de voir ce film sortir dans 200 pays et pas un meilleur partenaire qu’eux », a-t-il déclaré.

Nitesh Tiwari sur Bawaal

Nitesh Tiwari, à notre grande joie, a donné quelques exemples de ce que nous pouvons attendre de Bawaal. Le cinéaste a admis que Bawaal n’est pas un film indien par excellence, affirmant qu’il servira au public un tour de montagnes russes d’émotions. De la nervosité à une belle romance et à la douleur de se séparer, Bawaal est ancré dans de telles sensibilités qui, selon Nitesh Tiwari, « laisseraient une marque indélébile dans vos cœurs et votre esprit ». Il a également félicité Janhvi Kapoor et Varun Dhawan pour avoir parfaitement interprété leurs rôles.

Parcelle Bawaal

Bawaal est une histoire d’amour au milieu de la guerre, tournant autour de la toile de fond de la Seconde Guerre mondiale. Entre les deux, il y a la douce histoire d’amour entre Ajay Dixit de Varun Dhawan et Nisha de Janhvi Kapoor. Mais les choses tournent mal lorsque Varun est contraint de se rendre en Europe déchirée par la guerre.