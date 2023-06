Bawaal : la vedette de Varun Dhawan et Janhvi Kapoor devient le premier film à être présenté en première à la Tour Eiffel à Paris

Varun Dhawan et Janhvi Kapoor sont prêts pour leur premier film ensemble, et c’est Bawaal. Le dernier buzz à propos du film est que les réalisateurs se donnent à fond et vont présenter le film en première à la Tour Eiffel à Paris. Oui, tu l’as bien lu! Une source proche de BollywoodLife révèle que « Bawaal, le film de Varun et Jahnvi, est le premier film indien à être présenté en première à la Tour Eiffel, et l’ensemble de la distribution rejoindra l’équipe lors de la première, qui sera projetée avant la sortie du film. , qui est en juillet ».

La source ajoute en outre : « Non seulement le casting du film, mais il y a aussi des délégués français qui se joindront à la première spéciale de Bawaal, et en effet, ça va être un grand événement, et nous avons hâte de voir comment ça tourne dehors ». Bawaal devrait sortir en juillet sur OTT, et les fans attendent avec impatience de voir la chimie entre Varun et Janhvi car c’est un nouveau couple. Le film est dirigé par le réalisateur de Dangal Nitesh Tiwari, qui fait actuellement beaucoup de bruit pour son prochain film Ramayana, avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt dans le rôle de Ram et Sita.

Parlant de la sortie de Bawaal sur OTT et non dans les salles, Nitesh a déclaré dans l’une de ses interviews : « Je crois que la première mondiale sur Prime Video nous aidera à faire connaître Bawaal au public en Inde et au-delà des frontières. Nous avons travaillé avec une immense passion et un engagement d’apporter ce film à notre public, et maintenant nous avons hâte d’entendre leurs réactions. »

Varun est allé sur son Instagram et a partagé le premier regard de lui un Janhvi de Bawaal et a écrit : « Badlega sabke dilon ka haal kyunki duniya bhar mein hone wala hai Bawaal Iss July… banega mahaul as #BawaalGoesGlobal. Produit par #SajidNadiadwala et réalisé par @niteshtiwari22, #BawaalOnPrime sera diffusé dans le monde entier dans plus de 200 pays et territoires uniquement sur @primevideoin. »

Varun sera également vu à Citadel avec Samantha Ruth Prabhu, tandis que Janhvi tourne pour Ulajh à Londres.