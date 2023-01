Bawaal: la date de sortie du film Varun Dhawan-Janhvi Kapoor repoussée pour CETTE raison

Les fans de Varun Dhawan attendaient de le voir à l’écran après Bhediya. L’acteur se prépare pour la sortie de son prochain projet intitulé “Bawaal” avec Janhvi Kapoor. Cependant, la date de sortie du film a été repoussée à une date ultérieure maintenant. Les fans ne pourront pas regarder le film tant attendu de Varun Dhawan le 7 avril, date de sortie originale. Lisez la suite pour savoir pourquoi la sortie a été reportée et quand le film sortira en salles maintenant.

Apparemment, Les créateurs de Bawaal, Nadiadwala Grandson Entertainment ont décidé de reporter la sortie. Cet appel a été pris en tenant compte des effets visuels et des exigences techniques. Selon une source, les cinéastes sont assez ambitieux quant à la présentation à l’écran de Bawaal et ont choisi de sortir le film à une date ultérieure lorsqu’il sera correctement prêt. Alors que le film assiste à un retard de sortie les fans devront attendre encore un peu.

Le réalisateur Nitesh Tiwari a été tourné en Pologne utilisant une technologie spéciale. Le réalisateur a confirmé la même chose et l’équipe a décidé de reporter sa sortie pour préserver la qualité du film. Expliquant pourquoi ils ont besoin de plus de temps, Nitesh a déclaré qu’il souhaitait atteindre la finesse visuelle sur quelques séquences et que cela prenait du temps. Leur but est d’apporter la meilleure version de leur vision à leurs téléspectateurs, ils ne veulent donc rien écourter.

Bawaal a été largement tourné en Inde et des sites internationaux comme Paris, Berlin, la Pologne, Amsterdam et Cracovie. Le film devait sortir le 7 avril 2023, mais il aura désormais une nouvelle date de sortie. Les fabricants n’ont pas encore annoncé la nouvelle date, mais il devrait arriver sur les écrans plus tard cette année. Bawaal met en vedette Varun Dhawan et Janhvi Kapoor dans le rôle principal. Le film est réalisé par Nitesh Tiwari et produit par Sajid Nadiadwala sous la bannière Nadiadwala Grandson Entertainment.