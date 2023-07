Aujourd’hui, la bande-annonce de Bawaal est sortie aux Émirats arabes unis. C’est le premier film de Nitesh Tiwari et Varun Dhawan. Comme nous le savons, le producteur Sajid Nadiadwala et Tiwari se sont associés pour le blockbuster 2019 Chhichhore qui a également remporté le prix national. Dans la bande-annonce du film, on voit que Varun Dhawan se marie avec Janhvi Kapoor pour redorer son blason. Ils se lancent dans un voyage en Europe pour voir des spots associés à Hitler. Nous voyons que leur relation se tend pendant cette période. Janhvi Kapoor a déclaré que remporter le rôle n’était pas une tâche facile pour elle. Il semble qu’elle ait chassé Nitesh Tiwari et Sajid Nadiadwala pour la lancer dans le drame romantique.

Lors du lancement de la bande-annonce de Bawaal, Janhvi Kapoor a déclaré : « Je me pinçais tous les jours parce que c’était une si grande opportunité pour moi de travailler avec tout le monde. J’ai vraiment essayé de les convaincre de me prendre dans le film. Je les ai poursuivis et J’ai harcelé Nitesh monsieur et Sajid (Nadiadwala; producteur) monsieur pas mal (rires). » L’actrice a dit qu’elle les troublait beaucoup. Il semblait que c’était très spécial pour elle lorsqu’elle était enfin sur le plateau avec des « personnes talentueuses tous les jours ». L’actrice dit qu’elle était honnêtement incrédule.

Sajid Nadiadwala a déclaré aux médias présents: « L’élément de surprise était Janhvi et la façon dont elle s’est débattue. Un jour, elle a fait irruption dans le bureau. Et ma boîte de réception était de toute façon pleine de ses messages disant: » S’il vous plaît, auditionnez-moi. « » Le producteur a déclaré qu’elle l’avait oublié après avoir commencé à travailler avec Nitesh Tiwari. Il a dit qu’elle n’était plus jamais revenue dans sa cabine. Il a loué son dévouement pour Bawaal. Nadiadwala ne tarit pas d’éloges sur le duo de tête.

Il a dit qu’il était fier de la façon dont ils ont tiré sans se plaindre dans le climat variable de l’Europe. Les acteurs n’ont annulé aucune date car ils ont passé du temps à tourner dans des villes comme Amsterdam, Paris, la Pologne et l’Allemagne. Il a dit: « Il n’y a pas eu d’annulation et c’est le rêve d’un producteur et ils en sont un. »

Varun Dhawan joue un professeur d’histoire de Lucknow qui est une sorte de mini célébrité dans la ville. Pour certaines raisons, il doit visiter le sentier de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il emmène avec lui sa femme nouvellement mariée, Nisha jouée par Janhvi Kapoor. Une série d’événements les confronte à leurs émotions contradictoires. Le film a apparemment un message global.