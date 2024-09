Bavarian Nordic révise à la hausse ses prévisions financières pour 2024

COPENHAGUE, Danemark, 26 septembre 2024 – Bavarian Nordic A/S (OMX : BAVA) revoit à la hausse ses prévisions financières pour 2024.

Sur la base de la commande de vaccin mpox annoncée aujourd’hui et des commandes supplémentaires obtenues, combinées à l’amélioration des performances de Travel Health, ainsi que d’autres secteurs d’activité, Bavarian Nordic s’attend désormais à un chiffre d’affaires compris entre 5 400 et 5 800 millions de DKK et à un EBITDA compris entre 1 450 et 1 700 millions de DKK.

Le chiffre d’affaires de l’activité Santé en voyage devrait désormais s’élever à environ 2 200 millions de DKK, celui de l’activité Préparation du public entre 3 000 et 3 400 millions de DKK et les autres revenus resteront inchangés à environ 200 millions de DKK. Les prévisions de préparation du public sont basées sur des commandes sécurisées, ainsi que sur plusieurs commandes plus petites qui devraient être signées prochainement. L’intervalle de revenus représente l’incertitude liée à la logistique et au calendrier des livraisons dicté, entre autres, par le niveau de préparation à la réception et à la manipulation des vaccins mpox dans les pays destinataires.

Depuis que l’OMS a déclaré le mois dernier que le mpox était une urgence de santé publique de portée internationale, Bavarian Nordic a travaillé intensément avec les parties prenantes du monde entier pour mettre des vaccins à la disposition des pays touchés et, entre autres activités, un certain nombre de commandes existantes totalisant plus de 600 millions de couronnes danoises ont été reportées à 2025 pour libérer des capacités à court terme. Ce montant s’ajoutera aux commandes déjà sécurisées pour 2025.

Communiqué de la société n° 34 / 2024